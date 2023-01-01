主页 IT 自动化 Instana 微服务监控
利用 IBM Instana Observability 进行微服务监控，可自动执行应用程序发现、监控、跟踪和根本原因分析
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展示微服务监控仪表板各元素的插图

微服务可支持企业摆脱传统的单体式应用程序监控，解决与软件交付和应用程序性能监控 (APM) 相关的诸多问题。在基于 Kubernetes 等开源工具或 Docker 等容器的云原生架构上运行微服务，也会给应用程序生态系统环境带来新的复杂性。在跨多种编程语言有效监控功能和管理服务质量方面，传统的监控系统策略根本无法应对微服务世界。

IBM® Instana 可为您的整个微服务环境提供具有完全可观测性的监控解决方案。自动执行一切操作，包括整个微服务架构技术栈中的应用程序发现、代理部署和监控配置。Instana 还通过消除干扰、查明触发事件及每个事件的可能原因，来减少故障诊断工作。
可观测性在微服务环境中发挥的关键作用
在微服务时代确保应用正常运行
优势 既不浪费时间，也没有盲点

对完整微服务堆栈进行精确、实时的监控意味着不会遗漏任何重要的微服务指标或跟踪。一如既往 - 将准确的管理信息传递给 Devops 团队，增加响应时间，以进行事件预防和/或分类。

 快速查明问题的根源

Instana 的动态图实时记录所有实体（包括微服务）之间的关系，并建立相关模型，让用户了解所有相互依赖关系，并能及时划分任何时间点正在运行或未运行的实体。

 更快的响应和更高的效率

Instana 提供了一个监控框架，旨在提供对系统性能的宝贵洞察，让开发团队能够识别运行时故障、需要改进的领域并优化微服务的系统性能。
功能
自动发现和映射微服务 微服务监控工具可以自动发现和映射环境中的所有微服务，包括其依赖关系和交互。这种理解有助于协调工作流程。
AI 支持的根本原因分析 分析跨分布式系统收集的所有数据，实时确定任何问题的根本原因，并在问题影响用户体验之前将其解决。
上下文可溯追踪 详细了解不同服务之间交互的详细可视化视图，包括在它们之间流动的数据。最大限度地减少延迟，并支持在出现性能问题时快速识别和加以解决。收集时间序列数据，以便发现异常值，并跟踪一段时间内的模式。
实时性能监控功能 实时了解每个微服务的服务性能，以及整个应用程序生命周期。聚合来自容器和应用程序的服务级别数据，监控 API，并确定服务中最慢的端点。
自动异常检测 通过端到端监控检测微服务环境中的异常，并在问题影响最终用户之前快速识别并加以解决。
能够衡量我们的微服务交互效果并了解我们平台中所有组件之间连接的性能变得至关重要。 Mehdi Mahfoudi 开发运维工程师 PathMotion 阅读成功案例
300 +项受支持的技术

Instana 与其它监控工具（例如 IBM Turbonomic等日志管理和网络监控工具）集成，以提供整个 IT 基础架构中应用程序性能的综合视图，无需插件或应用程序重启。

 探索所有支持的技术
资源 微服务可观测性

了解使用微服务构建的监控应用程序的复杂性，以及如何将其现代化，作为专为此环境构建的可观测性解决方案。

Instana 2023：回顾我们的最新创新

以下是 Instana 在 2023 年推出的所有内容、我们赢得的奖项、最新更新的链接以及如何开始使用每项增强功能的全面回顾。
采取后续步骤

利用 IBM Instana Observability，企业中的每个人都能以用户友好的方式访问他们想要的数据和需要的环境，快速预防和修复问题。

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