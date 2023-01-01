微服务可支持企业摆脱传统的单体式应用程序监控，解决与软件交付和应用程序性能监控 (APM) 相关的诸多问题。在基于 Kubernetes 等开源工具或 Docker 等容器的云原生架构上运行微服务，也会给应用程序生态系统环境带来新的复杂性。在跨多种编程语言有效监控功能和管理服务质量方面，传统的监控系统策略根本无法应对微服务世界。
IBM® Instana 可为您的整个微服务环境提供具有完全可观测性的监控解决方案。自动执行一切操作，包括整个微服务架构技术栈中的应用程序发现、代理部署和监控配置。Instana 还通过消除干扰、查明触发事件及每个事件的可能原因，来减少故障诊断工作。
对完整微服务堆栈进行精确、实时的监控意味着不会遗漏任何重要的微服务指标或跟踪。一如既往 - 将准确的管理信息传递给 Devops 团队，增加响应时间，以进行事件预防和/或分类。
Instana 的动态图实时记录所有实体（包括微服务）之间的关系，并建立相关模型，让用户了解所有相互依赖关系，并能及时划分任何时间点正在运行或未运行的实体。
Instana 提供了一个监控框架，旨在提供对系统性能的宝贵洞察，让开发团队能够识别运行时故障、需要改进的领域并优化微服务的系统性能。
Instana 与其它监控工具（例如 IBM Turbonomic等日志管理和网络监控工具）集成，以提供整个 IT 基础架构中应用程序性能的综合视图，无需插件或应用程序重启。