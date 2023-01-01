微服务可支持企业摆脱传统的单体式应用程序监控，解决与软件交付和应用程序性能监控 (APM) 相关的诸多问题。在基于 Kubernetes 等开源工具或 Docker 等容器的云原生架构上运行微服务，也会给应用程序生态系统环境带来新的复杂性。在跨多种编程语言有效监控功能和管理服务质量方面，传统的监控系统策略根本无法应对微服务世界。

IBM® Instana 可为您的整个微服务环境提供具有完全可观测性的监控解决方案。自动执行一切操作，包括整个微服务架构技术栈中的应用程序发现、代理部署和监控配置。Instana 还通过消除干扰、查明触发事件及每个事件的可能原因，来减少故障诊断工作。