主页 IT 自动化 Instana 应用程序事件补救

利用融合 AI 技术的决策方法在问题影响客户之前将其解决

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如果您可以在问题影响客户之前就发现问题，那会怎样？

在当今瞬息万变的数字环境中，IT 运营面临着前所未有的挑战：应用程序数据的庞大数量和复杂性。单靠传统的人工分析不足以消除云原生环境的动态特性所带来的挑战。为了应对这些挑战，人工智能 (AI) 有望实时处理大量数据，并提供人类可能无意中忽视的洞察信息。

借助 Instana 自动事件补救，您可以通过快速的事件管理和高效的问题解决方式，将应用程序停机时间降至接近零。自动化事件补救腾出了宝贵的 DevOps、SRE 和开发人员资源，让团队能够：

  • 专注于战略计划和创新，而不是补救

  • 满足服务水平目标和协议 (SLO/SLA) 以及合同利益相关者义务，以保持市场竞争优势

  • 借助 SmartAlerts 进行智能、自动化事件检测，以及可提供洞察分析的广泛行动目录，您的团队可以创建事件响应计划并采取行动来简化修复过程，从而减少平均修复时间 (MTTR)
优势 加快事件响应和解决的速度

实时洞察可发现应用程序性能和集成问题、设置缓解流程、保护敏感信息并在问题影响客户之前将其修复。

 提高工作效率

自动化实时问题检测、映射、跟踪和分析能够让 SRE 和 DevOps 更加高效，可将更多时间放在创新之上，以推动网络安全和响应工作。

 采取先发制人的行动

通过分析历史数据和当前趋势获得预测洞察，从而实现管理检测和更好的安全事件控制，以防止未来发生事件。

 消除耗时的决策讨论

实时可观察性和自动修复减少对了人工干预的需求，让团队能够专注于推动商业价值，并提供卓越的客户体验。
功能
自动 1 秒数据摄取 实时数据摄取为 Instana 的 AI 算法提供了跟踪、日志、指标和拓扑的完整端点视图，从而为您的事件响应团队提供更准确的建议。
自适应基线和预测警报 通过为事件响应团队提供规范性建议，主动做好准备，避免发生数据泄露和安全事件。
事故和事件关联 映射受到影响的系统、业务流程、应用程序和实体，以便针对问题而不是单个症状更好地优化补救工作。
动态潜在根本原因分析 精确定位故障组件及其周围的情况，以便更快地响应事件并修复问题。
事件总结 将复杂的事件浓缩成易于消化的摘要，以便 IT 团队迅速了解紧迫的问题。
生成式 AI 自动化目录 借助 watsonx.ai 的力量，为您提供关于如何通过最优手段诊断和补救事件的可信且准确的建议。
结果 75%

事件响应速度提高 75%。

 90%

将开发人员排除故障的时间缩短高达 90%。

 阅读单页资料，了解更多信息 获取 TEI 研究报告 70%

将平均修复时间 (MTTR) 缩短 70% 以上。
成功案例 Exavault

了解 Instana 如何帮助 ExaVaulot 将影响客户的错误平均解决时间 (MTTR) 缩短 56.6%，并大幅减少平台的缓慢运行和停机时间。

Rebendo AB

了解 Instana 如何帮助 Rebendo AB 进行实时监控，从而提供更多选项和更具预测性的洞察分析，用于验证新系统变化或网络应用程序的影响和成功。
采取后续步骤

利用 IBM Instana Observability，企业中的每个人都能以用户友好的方式访问他们想要的数据和需要的环境，快速预防和修复问题。

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