利用融合 AI 技术的决策方法在问题影响客户之前将其解决
在当今瞬息万变的数字环境中，IT 运营面临着前所未有的挑战：应用程序数据的庞大数量和复杂性。单靠传统的人工分析不足以消除云原生环境的动态特性所带来的挑战。为了应对这些挑战，人工智能 (AI) 有望实时处理大量数据，并提供人类可能无意中忽视的洞察信息。
借助 Instana 自动事件补救，您可以通过快速的事件管理和高效的问题解决方式，将应用程序停机时间降至接近零。自动化事件补救腾出了宝贵的 DevOps、SRE 和开发人员资源，让团队能够：
专注于战略计划和创新，而不是补救
满足服务水平目标和协议 (SLO/SLA) 以及合同利益相关者义务，以保持市场竞争优势
借助 SmartAlerts 进行智能、自动化事件检测，以及可提供洞察分析的广泛行动目录，您的团队可以创建事件响应计划并采取行动来简化修复过程，从而减少平均修复时间 (MTTR)
实时洞察可发现应用程序性能和集成问题、设置缓解流程、保护敏感信息并在问题影响客户之前将其修复。
自动化实时问题检测、映射、跟踪和分析能够让 SRE 和 DevOps 更加高效，可将更多时间放在创新之上，以推动网络安全和响应工作。
通过分析历史数据和当前趋势获得预测洞察，从而实现管理检测和更好的安全事件控制，以防止未来发生事件。
实时可观察性和自动修复减少对了人工干预的需求，让团队能够专注于推动商业价值，并提供卓越的客户体验。
事件响应速度提高 75%。
将开发人员排除故障的时间缩短高达 90%。
将平均修复时间 (MTTR) 缩短 70% 以上。