IBM® Instana GenAI Observability 能够将 AI 监控功能融入团队现有的全栈应用程序高效工作流中。它可以自动发现并映射代理、链和任务，随后将这些数据与基础设施的其他部分进行连接。借助内置的提示、输出、词元、延迟、成本以及错误可视化功能，团队能够快速追踪问题、优化性能，并轻松运行 AI 驱动的应用程序。

Instana 基于 OpenLLMetry 标准构建，可支持领先的提供商和框架，包括 IBM watsonx.ai、Amazon Bedrock、OpenAI、Anthropic、Groq、DeepSeek、LangChain、LangGraph 和 CrewAI，以及 vLLM 和 GPU 等运行时。这一开放式生态系统方案，可确保您的 AI 可观测性具备可移植性、成本意识和治理就绪能力，为您提供从模型到基础设施的端到端清晰洞察，且无需切换工具。