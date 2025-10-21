GenAI Observability

对智能体式应用程序和 LLM 支持的应用程序进行故障排除与治理
一个详细展示 IBM 生成式 AI 可观测性指标的仪表板。

GenAI Observability 演示

深入了解 Instana 如何跟踪并优化生成式 AI 和智能体式组件。

通过全栈上下文查看和管理 AI 应用程序

 

IBM® Instana GenAI Observability 能够将 AI 监控功能融入团队现有的全栈应用程序高效工作流中。它可以自动发现并映射代理、链和任务，随后将这些数据与基础设施的其他部分进行连接。借助内置的提示、输出、词元、延迟、成本以及错误可视化功能，团队能够快速追踪问题、优化性能，并轻松运行 AI 驱动的应用程序。

Instana 基于 OpenLLMetry 标准构建，可支持领先的提供商和框架，包括 IBM watsonx.ai、Amazon Bedrock、OpenAI、Anthropic、Groq、DeepSeek、LangChain、LangGraph 和 CrewAI，以及 vLLM 和 GPU 等运行时。这一开放式生态系统方案，可确保您的 AI 可观测性具备可移植性、成本意识和治理就绪能力，为您提供从模型到基础设施的端到端清晰洞察，且无需切换工具。

 
优势
跨 AI 应用程序加速根本原因分析

通过跨代理、工具、模型和服务的统一跟踪（无需切换上下文）来加速根本原因分析。
控制并优化 AI 词元和成本

借助针对每个请求、用户、模型或租户的词元与建模成本可视化功能，控制费用支出和意外情况。
增强可靠性、治理能力和合规信号

利用策略就绪信号（包括延迟、错误、提示和输出）提高可靠性和治理能力。

Redis 功能

AI 框架映射 端到端生成式 AI 跟踪 词元和成本分析 质量、安全和策略信号 开放式生态系统和运行时
采取后续步骤

利用 AI 驱动的自动可观察性解锁云原生应用性能。

