确保生成式 AI 在应用程序中发挥主要价值驱动力的作用
由于模型、应用程序接口 (API) 限制和使用模式的不同，在组织内部集成生成式 AI 会带来不可预测的性能瓶颈和延迟问题，从而影响用户体验和服务水平协议 (SLA) 的遵守。生成式 AI 的不透明性使应用监控和优化变得更加复杂，阻碍了开发人员获得清晰洞察分析和及时处理性能问题的能力。此外，从零开始构建生成式 AI 应用成本高昂，因此您需要考虑能够帮助您获得有效的投资回报率的解决方案。
快速发展的生成式 AI 需要立即采取行动，通过利用 IBM Instana Observability 平台，客户可以主动解决性能问题，优化效率，并在提供卓越的用户体验方面保持竞争优势。当生成式 AI 成为主要价值驱动因素时，这一点至关重要，因为即使是微小的延迟也会影响服务水平协议和用户满意度。Instana 还可以帮助公司采用 LLM 和 AI 模型，为基于这些模型构建的工作负载提供企业级可观测性。
Instana 平台用于生成式 AI 运行时的传感器使用 OpenTelemetry 功能和 Traceloop OpenLLMetry 来收集踪迹、度量指标和日志，可在生成式 AI 技术堆栈中加以利用。
收集到的遥测和跟踪数据可用于（利用 IBM 旗下公司 Apptio） 可视化生成式 AI 应用程序的业务关键绩效指标 (KPI)，利用 IBM Turbonomic 优化图形处理单元 (GPU) 资源等。
从零开始构建生成式 AI 监控应用程序成本高昂。有了 Instana，您就可以利用对 LLM 提供商、向量数据库和生成式 AI 框架的现有投资，加快实现价值的速度。