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实时生成式 AI 性能监控

确保生成式 AI 在应用程序中发挥主要价值驱动力的作用

免费试用 体验 Instana
保持用户满意度，提高运营效率

由于模型、应用程序接口 (API) 限制和使用模式的不同，在组织内部集成生成式 AI 会带来不可预测的性能瓶颈和延迟问题，从而影响用户体验和服务水平协议 (SLA) 的遵守。生成式 AI 的不透明性使应用监控和优化变得更加复杂，阻碍了开发人员获得清晰洞察分析和及时处理性能问题的能力。此外，从零开始构建生成式 AI 应用成本高昂，因此您需要考虑能够帮助您获得有效的投资回报率的解决方案。

快速发展的生成式 AI 需要立即采取行动，通过利用 IBM Instana Observability 平台，客户可以主动解决性能问题，优化效率，并在提供卓越的用户体验方面保持竞争优势。当生成式 AI 成为主要价值驱动因素时，这一点至关重要，因为即使是微小的延迟也会影响服务水平协议和用户满意度。Instana 还可以帮助公司采用 LLM 和 AI 模型，为基于这些模型构建的工作负载提供企业级可观测性。
观察融合了生成式 AI 的 IT 应用程序和平台
优势 保持高水平的性能和可靠性

Instana 平台用于生成式 AI 运行时的传感器使用 OpenTelemetry 功能和 Traceloop OpenLLMetry 来收集踪迹、度量指标和日志，可在生成式 AI 技术堆栈中加以利用。

 实现增量性能优化

收集到的遥测和跟踪数据可用于（利用 IBM 旗下公司 Apptio） 可视化生成式 AI 应用程序的业务关键绩效指标 (KPI)，利用 IBM Turbonomic 优化图形处理单元 (GPU) 资源等。

 产生有影响力的投资回报率

从零开始构建生成式 AI 监控应用程序成本高昂。有了 Instana，您就可以利用对 LLM 提供商、向量数据库和生成式 AI 框架的现有投资，加快实现价值的速度。

Redis 功能

通过观察响应时间、吞吐量和错误率等指标，保障 LLM 性能达到预期。这对于保持依赖于这些模型的服务的可靠性和效率至关重要。
生成式 AI 监控可以让我们深入了解 LLM 对资源的利用情况。您可以监控 GPU、CPU、内存和磁盘的使用情况，以优化资源分配，防止出现瓶颈。
通过监控 LLM 跟踪，快速检测 LLM 运行中的错误或异常并做出响应。这包括识别模型响应中的异常模式或底层基础设施中的技术问题。然后使用 Instana 内置的基于 AI 的智能警报功能来标记异常或定义自己的模式。
可观测性数据有助于预测未来的需求，从而帮助做出有效分配负载的决策，以保持更好的性能。您可以利用 Instana 与 IBM Turbonomic 的集成，自动优化应用程序和系统性能。
在发生事件时，详细的跟踪记录对于快速诊断和纠正问题、最大限度地减少停机时间和提高系统恢复能力非常宝贵。您可以利用智能修复功能，自动识别根本原因并修复影响应用程序的问题。
监控 LLM 的性能和输出可以为数据科学家和工程师提供有价值的反馈。可观测性数据可以突出模型可能需要改进或重新训练的地方。
采取后续步骤

利用 AI 驱动的自动可观察性解锁云原生应用性能。

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