由于模型、应用程序接口 (API) 限制和使用模式的不同，在组织内部集成生成式 AI 会带来不可预测的性能瓶颈和延迟问题，从而影响用户体验和服务水平协议 (SLA) 的遵守。生成式 AI 的不透明性使应用监控和优化变得更加复杂，阻碍了开发人员获得清晰洞察分析和及时处理性能问题的能力。此外，从零开始构建生成式 AI 应用成本高昂，因此您需要考虑能够帮助您获得有效的投资回报率的解决方案。

快速发展的生成式 AI 需要立即采取行动，通过利用 IBM Instana Observability 平台，客户可以主动解决性能问题，优化效率，并在提供卓越的用户体验方面保持竞争优势。当生成式 AI 成为主要价值驱动因素时，这一点至关重要，因为即使是微小的延迟也会影响服务水平协议和用户满意度。Instana 还可以帮助公司采用 LLM 和 AI 模型，为基于这些模型构建的工作负载提供企业级可观测性。