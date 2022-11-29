“将 Instana 代理安装到 Dealerware 的 Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) 集群后，代理就会自动发现 pod、服务和端点中运行的所有容器以及它们的依赖关系。代理自动捕获每个端点的错误消息并建立索引，然后将其汇总到服务和应用程序级别。”

“能够在基础架构视图中追踪问题根源，实在是太棒了。提供了很多洞察，有助于我理解原本不清楚的问题。”

Kenneth Skertchly

Dealerware 高级 DevOps 工程师