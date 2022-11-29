IBM 与 AWS 合作伙伴是优选合作伙伴，Instana 现已在 AWS Marketplace Seller（ibm.com 外部链接）上推出，凭借迁移和现代化能力，Instana 实现了 AWS 可观测性的 Amazon Web Services (AWS) 云运营能力。
发现：通过 Instana 自动发现和高级别粒度，在迁移过程中快速解决问题
迁移：加快云迁移过程以更快获得结果，使用 Instana 跟踪迁移到 AWS 的每个阶段，并从一开始就快速优化您的云消耗。
IBM Instana™ 使用单个代理来管理小程序，这些小程序旨在监控应用程序架构中的每种技术（称为传感器）。无需手动检测，代理即可配置、加载和更新传感器，以收集配置、更改、指标和事件。
该过程 100% 自动化。传感器可发现您的所有应用程序构建块：
CI/CD 管道推动的动态扩展或代码更改意味着，存在许多您可能不知道但需要掌握的变化。了解每个组件和事件都很重要。
当功能相互连接时，每个工作流中的延迟可能会降低应用程序的速度。执行路径会发生变化，并且查找错误或瓶颈的来源需要了解每个请求的每个跟踪。
服务的整个生命周期，从启动到使用和拆除，可能只持续几秒钟。极快的工作流程需要具有二级粒度的高分辨率。
“将 Instana 代理安装到 Dealerware 的 Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) 集群后，代理就会自动发现 pod、服务和端点中运行的所有容器以及它们的依赖关系。代理自动捕获每个端点的错误消息并建立索引，然后将其汇总到服务和应用程序级别。”
“能够在基础架构视图中追踪问题根源，实在是太棒了。提供了很多洞察，有助于我理解原本不清楚的问题。”
Kenneth Skertchly
Dealerware 高级 DevOps 工程师
IBM 与 AWS 之间这项史无前例的协议以 IBM Cloud 上作为即服务提供的 IBM 软件为基础，将为客户提供对在 AWS 上运行云原生的 IBM 软件的访问权限。
我们很高兴地宣布，您现在可以利用 AWS Compute Optimizer 中的 Instana 指标，帮助在 AWS 上运行的应用程序实现最佳效率。
通过 IBM 的产品文档了解如何使用 AWS 安装、配置和监控 Instana。