主页 IT 自动化 Instana 使用 IBM Instana 进行 AWS 监控
在 AWS 中迁移和操作？通过 Instana 增强可见性，充分利用您的 AWS 投资。
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Instana 的 AWS 监控显示所有 AWS 服务的全面可见性
从容自信地迁移至云端

 

IBM 与 AWS 合作伙伴是优选合作伙伴，Instana 现已在 AWS Marketplace Seller（ibm.com 外部链接）上推出，凭借迁移和现代化能力，Instana 实现了 AWS 可观测性的 Amazon Web Services (AWS) 云运营能力

  • 评估：通过对系统的高级跟踪和映射，全面了解每个组件，控制动态扩展和代码更改，所有这些都在一个位置完成。

 

  • 发现：通过 Instana 自动发现和高级别粒度，在迁移过程中快速解决问题

  • 迁移：加快云迁移过程以更快获得结果，使用 Instana 跟踪迁移到 AWS 的每个阶段，并从一开始就快速优化您的云消耗。
IBM Instana 被评为 2023 年春季 G2 Grid APM 领导者
您可以做什么
自动发现复杂 AWS 环境的每一层

IBM Instana™ 使用单个代理来管理小程序，这些小程序旨在监控应用程序架构中的每种技术（称为传感器）。无需手动检测，代理即可配置、加载和更新传感器，以收集配置、更改、指标和事件。

该过程 100% 自动化。传感器可发现您的所有应用程序构建块：

  • 物理组件：数据中心、主机、容器、进程、集群等
  • 逻辑组件：服务、端点、应用程序、跟踪和调用
  • 业务组件：业务服务和业务流程
 立即开始
使用 Instana 高保真数据功能获取整个环境的背景信息
  • 使用 IBM Instana 深入了解云基础架构、应用程序和最终用户之间的关系和依赖关系
  • 监控跨主机、云资源、容器、服务和应用的系统范围运行状况
  • 快速识别 AWS Cloud 和本地环境中的问题
 申请演示
AI 辅助修复
  • 通过使用 AI 驱动的解决方案主动预测和解决问题来减轻用户影响，从而提高准确性和效率
  • 获取基于阈值的智能警报以及事件的自动检测和关联。通过快速平均修复时间 (MTTR) 识别每个问题和服务事件可能的根本原因
 了解更多信息
为什么同时使用 AWS 和 Instana？ Kubernetes、无服务器和微服务都是加快应用程序开发的强大概念。新架构意味着 DevOps 和 SRE 团队必须应对的新世界。 不断变化

CI/CD 管道推动的动态扩展或代码更改意味着，存在许多您可能不知道但需要掌握的变化。了解每个组件和事件都很重要。

 分布式执行

当功能相互连接时，每个工作流中的延迟可能会降低应用程序的速度。执行路径会发生变化，并且查找错误或瓶颈的来源需要了解每个请求的每个跟踪。

 动态寿命

服务的整个生命周期，从启动到使用和拆除，可能只持续几秒钟。极快的工作流程需要具有二级粒度的高分辨率。
超过 300 种受支持的技术

Instana 与其它监控工具集成在一起，无需插件或重启应用程序，即可提供整个 IT 基础架构中应用程序性能的综合视图。

 探索支持的技术

“将 Instana 代理安装到 Dealerware 的 Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) 集群后，代理就会自动发现 pod、服务和端点中运行的所有容器以及它们的依赖关系。代理自动捕获每个端点的错误消息并建立索引，然后将其汇总到服务和应用程序级别。”

“能够在基础架构视图中追踪问题根源，实在是太棒了。提供了很多洞察，有助于我理解原本不清楚的问题。”

Kenneth Skertchly

Dealerware 高级 DevOps 工程师

成功案例

开车的男人
Dealerware 大幅缩短等待时间

自使用 Instana 获得基于云的容器可观测性以来，Dealerware 的 DevOps 团队将交付等待时间缩短了 98%，从 10 分钟缩短到将近 12 秒。该团队继续使用 Instana，致力实现等待时间低于 250 毫秒的目标。

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IBM 与 AWS 之间这项史无前例的协议以 IBM Cloud 上作为即服务提供的 IBM 软件为基础，将为客户提供对在 AWS 上运行云原生的 IBM 软件的访问权限。

 使用 Instana 和 AWS Compute Optimizer 控制您的 AWS Cloud 成本

我们很高兴地宣布，您现在可以利用 AWS Compute Optimizer 中的 Instana 指标，帮助在 AWS 上运行的应用程序实现最佳效率。

 监控 Amazon Web Services (AWS) 和 Instana 文档

通过 IBM 的产品文档了解如何使用 AWS 安装、配置和监控 Instana。
采取后续步骤

IBM Instana Observability 支持在企业范围内、以用户友好的方式访问您想要的数据和需要的环境，快速预防和修复问题。

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