从增强客户体验到为员工配备新工具，API 是当今现代 Web 应用程序的重要组成部分。如果应用程序调用的任何 API 不可用或响应缓慢，它们可能会严重影响其性能并给最终用户带来困扰。如果不真正了解幕后发生的事情，隔离和解决这些问题可能会很困难、耗时且成本高昂。
利用 IBM Instana Observability 进行 API 监控，可提供端到端监控，帮助您检测、诊断和解决任务关键型 API 的问题。Instana 提供 AI 支持的自动化、环境和情报，可自动检测 API 集成点，监控 API 性能并跟踪不同服务层的 API 调用。
Instana 提供端到端可见性，以确保所有 API 端点都正确返回调用，最大限度地延长正常运行时间，并确保您的用户体验保持连续性。
Instana 通过跟进多个微服务中的请求/响应流来自动跟踪 API 性能指标，确保它们向最终用户提供可靠且一致的结果。
在发生 API 可用性错误或性能缓慢的情况下，Instana 会发送含详细环境的自动警报，为您提供解决问题所需的所有数据，将停机时间降至最低。
Instana 与其它监控工具（例如 IBM Turbonomic 等日志管理和网络监控工具）集成在一起，无需插件或重启应用程序，即可提供整个 IT 基础架构中应用程序性能的综合视图。