主页 IT 自动化 Instana API 监控
利用 IBM® Instana Observability 进行 API 监控，您将能够提升您的 API 的可用性、可靠性和性能，实现无缝的数字体验
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从增强客户体验到为员工配备新工具，API 是当今现代 Web 应用程序的重要组成部分。如果应用程序调用的任何 API 不可用或响应缓慢，它们可能会严重影响其性能并给最终用户带来困扰。如果不真正了解幕后发生的事情，隔离和解决这些问题可能会很困难、耗时且成本高昂。

利用 IBM Instana Observability 进行 API 监控，可提供端到端监控，帮助您检测、诊断和解决任务关键型 API 的问题。Instana 提供 AI 支持的自动化、环境和情报，可自动检测 API 集成点，监控 API 性能并跟踪不同服务层的 API 调用。
提高可观测性以简化应用程序现代化流程
优势 建立关键 API 的可用性

Instana 提供端到端可见性，以确保所有 API 端点都正确返回调用，最大限度地延长正常运行时间，并确保您的用户体验保持连续性。

 提高关键 API 的性能

Instana 通过跟进多个微服务中的请求/响应流来自动跟踪 API 性能指标，确保它们向最终用户提供可靠且一致的结果。

 获取有关 API 问题的即时通知

在发生 API 可用性错误或性能缓慢的情况下，Instana 会发送含详细环境的自动警报，为您提供解决问题所需的所有数据，将停机时间降至最低。
功能
综合仪表板 Instana 通过从日志、跟踪和指标等各种来源收集遥测数据，提供 API 性能和运行状况的整体视图。通过提供对 API 依赖关系、错误、响应时间和其他关键指标的实时可见性，您可以主动识别和解决问题。
服务映射 Instana 可以创建服务映射来展示不同微服务之间的关系，包括面向内部、面向公众、合作伙伴和第三方 API。这可帮助您的团队识别潜在问题，确定依赖关系。
分布式跟踪 利用 Instana 的分布式跟踪，您可以跟踪不同服务中的 API 调用，了解每项服务需要的响应时间。这可帮助您快速识别瓶颈，优化 API 性能。
深度代码级诊断 出现问题时，Instana 可以提供深入的代码级诊断，帮助开发人员确定 API 错误或延迟问题的根本原因。这包括识别导致问题的特定代码行。
我们需要确保每位客户都有良好的体验。如果客户等待超过几秒钟，他们可能会离开。 Tom Fite 高级后端工程师 Exavault 阅读成功案例
300 +项受支持的技术

Instana 与其它监控工具（例如 IBM Turbonomic 等日志管理和网络监控工具）集成在一起，无需插件或重启应用程序，即可提供整个 IT 基础架构中应用程序性能的综合视图。

 探索所有支持的技术
资源 数字体验监控

利用专为云原生构建的数字体验监控工具来监控和优化跨端点的用户体验

 什么是分布式跟踪？

了解如何使用分布式跟踪来追踪和观测应用程序请求在分布式系统或微服务环境中的移动。
采取后续步骤

利用 IBM Instana Observability，企业中的每个人都能以用户友好的方式访问他们想要的数据和需要的环境，快速预防和修复问题。

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