从增强客户体验到为员工配备新工具，API 是当今现代 Web 应用程序的重要组成部分。如果应用程序调用的任何 API 不可用或响应缓慢，它们可能会严重影响其性能并给最终用户带来困扰。如果不真正了解幕后发生的事情，隔离和解决这些问题可能会很困难、耗时且成本高昂。

利用 IBM Instana Observability 进行 API 监控，可提供端到端监控，帮助您检测、诊断和解决任务关键型 API 的问题。Instana 提供 AI 支持的自动化、环境和情报，可自动检测 API 集成点，监控 API 性能并跟踪不同服务层的 API 调用。