IBM Inspector Portable 是一款原生 iOS 或 iPadOS 移动应用程序，利用 IBM Model Builder for Vision 或 IBM Maximo Visual Inspection 的功能在 iPhone 或 iPad 上运行 Core ML 模型，实现手持式视觉检查。IBM Inspector Portable 引入检查程序的概念，支持用户按步骤进行多次检查。可以在 iPad 上运行的 IBM Inspection Workbench 配套应用程序中轻松创建程序。
支持个人实时采取行动，以确定是否存在缺陷、损坏或其他异常情况 – 即使是离线使用在 iPhone 或 iPad 上运行的 Core ML 模型也是如此。
使用 5G 同时向大量员工提供 Core ML 计算机视觉模型，以便用户能够执行检查并实时传输结果。
根据程序要求，按顺序执行多次检查。
通过输入唯一参考、扫描条形码或使用光学字符识别 (OCR) 功能手动启动程序。
通过外部系统触发器启用连续检查，这些触发器使用 MQ 遥测传输 (MQTT) 启动程序。
支持用户通过程序每个步骤的所有通过或失败结果的汇总视图来监控其进度。
IBM Inspector Portable 应用程序使用在 IBM Model Builder for Vision 或 IBM Maximo Visual Inspection 上开发的复杂计算机视觉模型，通过使用 iPhone 或 iPad 捕获图像来快速识别异常和缺陷。IBM Inspector Portable 还支持在设备上进行本地推理，而无需网络连接。
IBM Inspector Portable 通过使用 iPhone 或 iPad 上的集成摄像头捕捉照片并近乎实时地执行推理，从而扩展 IBM 高度安全的计算机视觉模型训练和实施环境的价值。可以应用可配置的业务规则来确定是否需要后续操作，并在集成仪表板上查看。
IBM Inspector Portable 经过独特设计，可以利用 iOS 或 iPadOS 设备的高级功能，包括集成式高分辨率摄像头（拍摄用于训练和运行视觉模型的图像）以及多种连接选项（Wi-Fi、5G、LTE、蓝牙和带外部适配器的以太网），支持灵活选择部署检查方式。
借助这个功能强大且易于使用的平台，训练 Core ML 计算机视觉模型在 IBM Inspector Portable 上运行。
使用此应用程序创建、编辑和发布程序和 Core ML 计算机视觉模型，以在 IBM Inspector Portable 上运行。
借助此应用程序，在 iPhone 或 iPad 上运行 Core ML 计算机视觉模型，执行固定位置视觉检查。
IBM Inspector Portable 应用程序可从运行 iOS 14 或更高版本的任何设备上的 Apple App Store 下载。通过订购 IBM Services Software Inspector Portable 或 IBM Services Software Inspector Portable with MQTT，可以通过 Passport Advantage 获得该应用程序的使用许可。通过 Passport Advantage 订购此应用程序即可获得该应用程序的许可和支持。
测试 IBM Inspector Portable。30 天免费开展手持式检查与程序。
提供灵活的选项，可以每月通过 iOS 设备执行手持设备检查和程序。
每台设备每月
75.00 美元*
起
Standard Edition 支持您通过 iOS 设备执行手持设备检查和程序。
每台设备
1,800.00 美元*
起
当需要外部系统使用 MQTT 自动启动程序时，可以灵活选择每月利用 IBM Inspector Portable。
每台设备每月
415.00 美元*
起
如果需要外部系统使用 MQTT 自动启动程序，Enterprise Edition 支持您利用 IBM Inspector Portable。
9,950.00 美元* 起
每台设备
确定是否存在缺陷、损坏或其他异常
使用 Core ML 对象检测和分类视觉模型
支持离线模式
作为程序的一部分执行多次检查
通过输入唯一参考手动启动程序
通过扫描条形码/二维码手动启动程序
使用 OCR 手动启动程序
通过摘要视图监控程序进度
从 IBM Inspector Workbench 导入程序模板
|使用 MQ Telemetry Transport 自动创建程序
月度许可证
永久许可 + 12 个月订阅与支持
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*显示的价格不包括任何适用税费