IBM Inspector Portable 通过使用 iPhone 或 iPad 上的集成摄像头捕捉照片并近乎实时地执行推理，从而扩展 IBM 高度安全的计算机视觉模型训练和实施环境的价值。可以应用可配置的业务规则来确定是否需要后续操作，并在集成仪表板上查看。