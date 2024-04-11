IBM InfoSphere® QualityStage® 旨在支持您的数据质量和信息治理计划。它使您能够调查、清理和管理数据，帮助您维护关键实体（包括客户、供应商、位置和产品）的一致视图。该解决方案可帮助您为大数据、商业智能、数据仓库、应用程序迁移和主数据管理项目提供高质量的数据。也可用于 IBM System z®。