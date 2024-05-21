随着人工智能时代数据量呈指数级增长，企业中存储的数据有 80%-90% 是非结构化的。这些不受保护的文件（例如 PDF、图像、xml、办公文档等）通常存储在文件共享平台上、内容管理系统中，甚至以 BLOBS 或 CLOB 格式存储在数据库中。
借助 IBM InfoSphere® Optim™ Extended Data Privacy (XDP)，您可以将敏感数据掩码，在整个企业内一致地替换同类值，帮助防止欺诈并满足合规要求。
可将 65 种非结构化格式的数据掩码，从而保护客户、员工和其他敏感信息，无论这些信息位于何处。
由于大部分数据都是非结构化的，因此，根据使用情况，对数据进行永久或临时屏蔽，可以降低数据泄露的风险。
将结构化和非结构化数据统一掩码，以确保测试和开发的引用完整性，保持准确的上下文数据。
通过转换文件来减少占用空间、更改文件类型，有助于提高效率，降低成本。
静态和动态掩码有助于保护内容管理、测试、开发、客户和技术支持、分析等方面的敏感数据。
可将整个企业的文件共享平台、内容管理系统或以 CLOBS、XML 和其他格式存储的数据库中的数据掩码，支持超过 65 种文件类型。市场上能够大规模地快速将各种高需求格式（例如图像、PDF、XML、CSV、基于非结构化文本的文件等）掩码的产品并不多，IBM InfoSphere Optim Extended Data Privacy 便是其一。
IBM InfoSphere Optim Extended Data Privacy 与面向结构化数据的 IBM Optim Data Privacy 解决方案结合使用时，可按照数据库中掩码的内容将非结构化数据掩码。当完整的业务对象可囊括结构化和非结构化数据时，有助于确保引用完整性，并保持一致性。IBM InfoSphere Optim Extended Data Privacy 利用 Optim ODPP 库来执行一致的掩码。
利用静态和动态掩码功能保护数据。借助 IBM InfoSphere Optim Extended Data Privacy，您可以根据用户或程序访问使用不同掩码级别来将动态数据掩码。
IBM InfoSphere Optim Extended Data Privacy 为组织提供了一个旨在改进和满足欧盟通用数据保护条例 (GDPR)、加州保护和隐私法案 (CCPA)、健康保险可移植性和责任法案 (HIPAA)、安全港 (Safe Harbor) 要求和支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS) 以及其他监管规则和法律的要求，从而帮助企业完成合规循环。
IBM InfoSphere Optim Extended Data Privacy 可以独立使用，也可以与其他工具结合使用，例如支持非结构化数据发现的 IBM® StoredIQ、IBM® Watson、分析、支持结构化掩码的数据隐私以及其他治理解决方案，帮助保护您的当前投资。
使用经过验证的数据转换技术替换敏感的真实数据。
优化并自动执行测试数据管理流程，包括按需分配工作流程和服务，以实现敏捷开发和测试。
只需几分钟即可配置和刷新虚拟测试数据环境。
创建高质量的测试数据，同时最大限度地降低使用敏感生产数据的风险。