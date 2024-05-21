随着人工智能时代数据量呈指数级增长，企业中存储的数据有 80%-90% 是非结构化的。这些不受保护的文件（例如 PDF、图像、xml、办公文档等）通常存储在文件共享平台上、内容管理系统中，甚至以 BLOBS 或 CLOB 格式存储在数据库中。

借助 IBM InfoSphere® Optim™ Extended Data Privacy (XDP)，您可以将敏感数据掩码，在整个企业内一致地替换同类值，帮助防止欺诈并满足合规要求。