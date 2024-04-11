IBM InfoSphere® Identity Insight 是一个高级身份和社交网络分析平台，可帮助您发现组织中的漏洞。它将识别算法和分析与事件处理功能相结合，让您深入了解威胁和欺诈活动。通过检查整个企业的数据，该解决方案可以发现涉及已识别个人或群体的关系和事件。如果检测到可疑情况或模式，系统会主动生成警报。