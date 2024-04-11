IBM InfoSphere® Identity Insight 是一个高级身份和社交网络分析平台，可帮助您发现组织中的漏洞。它将识别算法和分析与事件处理功能相结合，让您深入了解威胁和欺诈活动。通过检查整个企业的数据，该解决方案可以发现涉及已识别个人或群体的关系和事件。如果检测到可疑情况或模式，系统会主动生成警报。
在各系统间协调唯一或多个身份。评估两个或多个个体是否相同，并使用唯一标识符标记相关记录。
执行关系网络分析，以确定所识别的个人或群体是否存在任何关联。
评估涉及同一个人或群体的活动和关联。识别可疑或异常关系，包括隐藏或伪装的关系，并发送警报。
提供发现、匹配和查找实体和非明显关系的功能，以提供更好的洞察分析。简化的界面和集成式平台有助于简化和扩展识别分散数据中可疑活动的能力。
通过 LDAP 集成和 IBM WebSphere® 安全配置文件实现安全性。集成的 WebSphere Application Server Liberty 身份验证模型可以配置为与其他身份验证提供程序一起使用。
使用事件处理为可疑事件或感兴趣的事件提供警报，以便您能够及时采取适当的业务行动以减少威胁和欺诈。
近乎实时地分析和集成各种来源的数据，例如客户数据库、供应商列表、员工数据库、法规一致性列表和流数据源。帮助跨系统保护敏感数据和隐私。