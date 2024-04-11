IBM InfoSphere® Big Match for Hadoop 可帮助您分析大量结构化和非结构化数据，以获得更深入的客户洞察分析。它可以快速、高效地链接多个来源的数据，以提供更完整、更准确的客户信息，而无需承担将数据从一个来源移动到另一个来源的风险。该解决方案支持运行 Apache Hadoop 的平台，例如 Cloudera。