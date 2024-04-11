IBM InfoSphere® Big Match for Hadoop 可帮助您分析大量结构化和非结构化数据，以获得更深入的客户洞察分析。它可以快速、高效地链接多个来源的数据，以提供更完整、更准确的客户信息，而无需承担将数据从一个来源移动到另一个来源的风险。该解决方案支持运行 Apache Hadoop 的平台，例如 Cloudera。
助力您查找隐藏于数据中的信息（例如 Twitter 源、电子邮件、客户服务中心日志），并将它们与实体（例如来自其他来源的客户）进行匹配，从而掌握更完整的情况。
使用概率匹配技术，结合大数据加速器和文本分析，以提取相关信息并帮助您以业务速度连接客户身份。
通过将所有数据本地加载到 Hadoop 环境中，减少数据解析和集成的瓶颈，以加快分析和集成速度，同时减少约束。
使用统计学习算法和在 Hadoop 中本地运行的概率匹配引擎，以实现快速、更准确的客户数据匹配。
提供可配置的预构建算法和模板，帮助您在数小时内完成部署，而无需花费数周或数月的时间来开发代码。利用分布式处理来加速海量数据的匹配。
支持 Java 和 REST API，可供第三方应用程序使用。
提供搜索功能以及导出（带实体 ID）和提取功能，以便下游系统使用数据。
提供基于 Spark 的实用程序和可视化，以进一步支持结果分析。Spark 的高级分析和数据科学功能包括通过微批处理和图形计算分析实现近乎实时的流式传输。
Java 及所有基于 Java 的商标和徽标都是 Oracle 和/或其附属公司的商标或注册商标。