用于开发和运行连接到数据库服务器的客户端应用程序的组件集合。
标准 API 的 JavaSoft 规范，支持 Java 程序访问数据库管理系统。
第四代综合性应用程序开发和生产环境，仅限于一个内核和总计 2 GB 的 RAM。
管理按索引顺序存取方法 (ISAM) 文件的 C 语言函数库。
数据库应用程序开发系统，为小型和大型数据库应用程序提供应用程序开发工具。
使用客户端 API 和 4GL 开发工具的 IBM® Informix® 实现为 Informix 数据库服务器开发应用程序
Informix Client Software Development Kit
Informix Java 数据库连接
Informix 4GL
Informix C-ISAM
Informix SQL
使用针对 Informix 优化的 API 在 Java、C++、C 或 ESQL 中编写应用程序
通过支持 Java 中的嵌入式 SQL 增强连接
使用快速开发系统、交互式调试器和编译器优化开发环境
使用 B 型树索引架构快速检索数据
加快无需编程语言的绿屏终端和应用程序的开发
在 UNIX、Linux、Windows 或 macOS 系统上运行 Informix Client SDK
使用用户定义的数据类型 (UDT) 例程管理器简化 UDT 的创建和使用
使用现有的 4GL 代码为通过其他编程语言编写的应用程序创建 Web 服务
通过 ISAM 的 X/Open XPG 测试套件的测试，符合 X/Open 标准
使用简单的报告功能推动快速数据分析
构建一个应用程序来访问多个 IBM Informix 数据库
使用 JDBC 为多层互联网和内联网应用程序提供理想的 Java 连接技术
订阅以 4GL 或任何现代编程语言编写的 Web 服务
通过全球语言支持 (GLS) 来支持多种语言
快速访问评估数据
改进从 Java 客户端应用程序访问 IBM Informix 数据库的可访问性
轻松将数据和业务逻辑与其他业务数据和应用程序集成
使用灵活的索引选项在多个字段、单个字段或字段部分上构建索引
在各种 UNIX 和 Linux 平台上运行 Informix SQL
通过 XML 支持提高开放性，并通过连接池管理提升可扩展性
使用程序和非程序语句定制 Power 以提高性能
利用高效机制保持数据完整性，并扩展 Informix C-ISAM 数据的选项
在 AIX、HP-UX、Linux、Solaris、Microsoft Windows 以及其他所有支持 Java 的平台上运行 JDBC
在 Linux、macOS 或 Windows 操作系统上运行 Informix 4GL