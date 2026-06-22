在数据库保持在线时重组 IMS 数据库
IBM IMS Online Reorganization Facility for z/OS 可对多种类型的 IMS 数据库进行重组，同时应用程序仍可访问这些数据库。借助该产品，IMS 数据库管理员 (DBA) 现在可以在重组 IMS 数据库的同时，允许 IMS 应用程序对该数据库进行完全访问。
重组 IMS 数据库
IMS Online Reorganization Facility for z/OS 负责处理重组 IMS 数据库所需的所有任务，包括：卸载和重新加载数据、解析数据库前缀、重建辅助索引、验证数据库指针以及对重组后的数据库进行映像复制。
通过一个简单的步骤即可完成所有必要的重组流程——在重组期间和重组完成后无需操作员干预。
将数据库停机时间从数小时缩短至数秒——提高数据库的可用性，满足 24x7x365 应用的需求。
可重组 HDAM、HIDAM、HISAM、SHISAM、PHDAM 和 PHIDAM 数据库类型。
利用 IBM Z 普遍加密 和访问控制保护敏感数据，无需更改代码。
IBM IMS Online Reorganization Facility for z/OS 可根据用户定义的策略分析和评估空间管理状况，以确定何时突破阈值。它能在问题对 IMS 应用程序产生负面影响之前及时发现问题。您可以通过预定义在线重组窗口来安排重组在线数据库的时间，有助于节省 DBA 资源、CPU 时间并提高数据库可用性。
验证阶段是在线重组流程的第一个阶段。IMS Online Reorganization Facility for z/OS 使用该阶段来确认 IMS 数据库能否被重组。该工具会检查 IMS 版本和组件级别、DBRC 注册和数据库 DBD 定义、工具控制语句，以及影子数据集和临时数据集是否分配正确。如果此验证步骤成功完成，重组将继续进行。
IMS 数据库会被短暂暂停，以便将数据库缓冲区刷新到 IMS 数据库数据集中。这能确保将最新的更新捕获到原始的 IMS 数据库数据集中。然后，原始 IMS 数据库数据集将被复制到影子 IMS 数据库数据集中。完成此复制后，会进行第二次短暂暂停，以捕获对原始 IMS 数据库数据集所做的任何更新。这些更新也会应用到影子数据集上。
一旦创建了影子 IMS 数据库数据集，便会使用卸载工具将其卸载，并使用加载工具重新加载。如果有辅助索引，也会对其进行重建。内部逻辑关系将使用前缀解析工具进行解析和更新。重组后的 IMS 影子数据库会通过映像复制工具进行映像复制，并可使用指针检查工具进行指针检查。
当影子数据集的重组完成后，原始 IMS 数据库数据集将与重组后的影子 IMS 数据库数据集进行交换。IMS DBRC 会收到 REORG 数据库状态通知。如果 IMS DBD 数据库定义发生变更，IMS Online Reorganization Facility 将执行 ACBGEN。最后，该工具通过 /START 命令在内部重启 IMS 数据库，接管阶段即告完成。
在完成步骤中，会生成最终报告，并删除影子 IMS 数据库数据集。
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