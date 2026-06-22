IMS Online Reorganization Facility for z/OS

IMS 数据库会被短暂暂停，以便将数据库缓冲区刷新到 IMS 数据库数据集中。这能确保将最新的更新捕获到原始的 IMS 数据库数据集中。然后，原始 IMS 数据库数据集将被复制到影子 IMS 数据库数据集中。完成此复制后，会进行第二次短暂暂停，以捕获对原始 IMS 数据库数据集所做的任何更新。这些更新也会应用到影子数据集上。