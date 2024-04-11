IBM iDoctor for IBM i

IBM® iDoctor 是一套动态工具，可快速识别 IBM i 系统上的性能问题。高水平监控您的整体系统运行状况，并利用高级深入分析功能来解决特定问题。某些 iDoctor 工具是免费的，而其他工具则需要许可证密钥。

iDoctor 通过 IBM Technology Services 工作说明书 (SOW) 进行销售。