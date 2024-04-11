IBM iDoctor for IBM i

IBM® iDoctor 是一套动态工具，可快速识别 IBM i 系统上的性能问题。高水平监控您的整体系统运行状况，并利用高级深入分析功能来解决特定问题。某些 iDoctor 工具是免费的，而其他工具则需要许可证密钥。
iDoctor 通过 IBM Technology Services 工作说明书 (SOW) 进行销售。
使用与基于 Web 的其他工具相同的引擎、命令和数据库文件，获得更高的灵活性。
根据客户和顾问的反馈，每季度都会添加新的功能，以优化性能。
通过绘制概要数据图表，然后对结果进行排名、排序和过滤，快速解决问题。
iDoctor 以图形方式显示发生的等待类型、识别资源冲突以及精确找到很多性能问题的原因。
全天候收集数据，以便在发生问题时立即开始分析。仅保留所需的历史数据量。
按照需求，使用菜单选项或拖放功能快速添加或删除选定的指标。
根据现实生活中曾经发生的 IBM 支持性能问题，确定问题涉及的方面。
自动创建所需图形的 PDF 报告。按照预先确定的收集时间表，通过电子邮件发送结果。
直观对比良好运行和不良运行，或者并排对比不同类型的数据集。
获取常见任务帮助，例如处理作业、浏览库和对象、查看 IFS、传输文件、创建报告等。
将概要性能数据可视化，以监控或调查作业、CPU、磁盘或内存性能问题或者跨多个 LPAR 进行比较。
获取作业/线程/任务性能数据的实时详细视图。查看正在运行和正在等待的作业组件的显示，并分析正在等待的作业。
简化所有类型的 PEX 数据的收集和分析。精确查找影响系统和应用程序性能的问题。