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在混合云环境中统一进行数据保护
显示数据的 IBM Storage Protect 仪表板屏幕快照
特色资源 借助 Amazon Web Services 优化数据保护

阅读 IBM Storage Protect Plus 与 Amazon Web Services (AWS) 集成以满足企业云需求的主要方法摘要。(180 KB)

现代数据保护的主要趋势

阅读 ESG 的量化研究，深入了解数据保护的现代化趋势和各种看法。(1.2 MB)

奖项和荣誉 SME AWS 云备份解决方案概要

阅读 DCIG 评论，IBM Storage Protect Plus 跻身 SME AWS 云备份解决方案前 5 强。(570 KB)

企业 AWS 云备份解决方案概要

阅读 DCIG 评论，IBM Storage Protect Plus 跻身企业 AWS 云备份解决方案前 5 强。(567 KB)

白皮书和解决方案简介 IBM Storage Protect Plus on Red Hat OpenShift Container Storage 解决方案简介

利用单个数据保护平台，对物理、虚拟和容器化工作负载进行统一保护。

利用 IBM Storage Protect Plus 为 Microsoft SQL Server 数据库提供保护

了解用户如何保护 SQL Database，以实现应用一致的 SQL Database 恢复和复制。(987 KB)

利用 IBM Storage Protect Plus，以现代化方式保护 Oracle 数据

获取有关安装/配置 IBM Storage Protect Plus 以备份和恢复 Oracle Database 的逐步说明 (987 KB)

IBM Storage Protect Plus for Microsoft Office 365

阅读解决方案简介，了解为什么 IBM Storage Protect Plus 是 MS Office 365 环境的理想选择。(534 KB)

适用于容器的数据恢复能力统一方法

了解 IBM Storage Protect Plus 如何支持多种工作负载，如数据库、应用程序、VM 等。(395 KB)

其他资源 了解现代数据保护的必备要素

探讨现代数据保护解决方案可以提供的重要业务优势，以及获得这些优势需要具备的功能。(6.1 MB)

IBM Storage Protect Plus 部署、配置和用法实用指南

查看在客户环境中安装和支持 IBM Storage Protect Plus 的实用提示和技巧。

IBM Storage Protect Plus

全面了解 IBM Storage Protect Plus，一款提供数据备份、恢复、复用、复制和长期保留功能的一体化数据保护解决方案。

IBM Storage Protect Plus - 需求文档资料库

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后续步骤

想要了解有关 IBM Storage Protect Plus 的更多信息？查看该解决方案如何对物理、虚拟和容器化工作负载中的数据恢复能力进行统一。
更多探索方式 IBM Storage 的技术生命周期服务 (151 KB) 支持 文档 IBM Storage 社区