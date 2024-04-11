IBM® LTO Ultrium 6 Data Cartridge 是一种 2.5 TB 的磁带存储介质，提供可重写或不可擦除、不可重写 (WORM) 等型号。该产品已被 IBM LTO Ultrium 7 Data Cartridge 替代。
管理爆炸式增长的数据，支持快速可靠地访问数据，并确保业务弹性。第六代 LTO Ultrium 磁带介质提供 2.5 TB 本机容量和高达 6.25 TB 的压缩容量，实现更高的效率和性能。出色的容量有助于减少磁带盒数量以及与磁带数据存储相关的设备数量、空间和人力。
借助 2.5 TB 的本机磁带盒容量和高达 6.25 TB 的容量（数据压缩比为 2.5:1），减少磁带盒以及与基于磁带的数据存储相关的设备数量、空间和人力。
借助磁带盒的便携性促进远程离线数据存储，提供卓越的安全性，防范自然或人为威胁。
使用目录树和拖放功能搜索和检索数据文件，借助 IBM® Spectrum Archive 支持降低或消除从磁带中检索数据的软件许可成本以及对这项功能的依赖性。
遵守线性磁带开放 (LTO) Ultrium 6 标准，确保与 LTO Ultrium 6 供应商的磁带机和自动化产品兼容。利用基于开放标准的磁带技术降低投资风险。
通过保护数据免受未经授权的访问和意外丢失，遵守法规要求并维护利益相关者的信任。磁带盒的便携性有助于远程离线数据存储，防范可能影响在线或现场数据存储的自然或人为威胁。IBM LTO Ultrium 6 数据磁带盒与 LTO Ultrium 6 磁带机兼容，可提供设备级数据加密，确保数据隐私并降低病毒或破坏造成的数据损坏风险。
通过增加存储容量来管理快速增长的数据。第六代 LTO Ultrium 磁带介质提供 2.5 TB 本机容量和高达 6.25 TB 的压缩容量，实现更高的效率和性能。出色的容量有助于减少磁带盒数量以及与磁带数据存储相关的设备数量、空间和人力。