通过保护数据免受未经授权的访问和意外丢失，遵守法规要求并维护利益相关者的信任。磁带盒的便携性有助于远程离线数据存储，防范可能影响在线或现场数据存储的自然或人为威胁。IBM LTO Ultrium 6 数据磁带盒与 LTO Ultrium 6 磁带机兼容，可提供设备级数据加密，确保数据隐私并降低病毒或破坏造成的数据损坏风险。