Standard 版 InfoSphere Master Data Management 可用于 IBM Cloud Pak® for Data 和本地部署。支持注册表样式的实现方式，以加快实现价值的时间。 支持 Cloud Pak for Data 本地部署

高级版 InfoSphere Master Data Management 可用于 IBM Cloud Pak for Data 和本地部署。全面的 MDM 功能可在整个企业中打造“黄金”记录。 支持 Cloud Pak for Data 本地部署

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