IBM® InfoSphere® Master Data Management 可用于 IBM Cloud Pak® for Data、本地部署和不同规模的云托管产品。可以为云托管产品购买可选灾难恢复附加组件。
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可用于 IBM Cloud Pak® for Data 和本地部署。支持注册表样式的实现方式，以加快实现价值的时间。
可用于 IBM Cloud Pak for Data 和本地部署。全面的 MDM 功能可在整个企业中打造“黄金”记录。
使用云服务的灵活性集中管理主数据实体，并维护最重要的数据的完整实时视图。
获得一个支持数据迁移、清理、标准化和整合等关键主数据测试的环境。
每月费用
31,000 美元**
51,000 美元**
80,000 美元**
|当事方个人记录数量
500 万
3,000 万
5,000 万
稳定状态使用状况下每部分交易次数
35
100
250
生产或预生产操作 MDM 中心
是
是
是
高可用性配置
是
是
是
对象存储器
2 TB
5 TB
10 TB
灾难恢复附加组件*
17,200 美元**/月
22,000 美元**/月
25,000 美元**/月
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。