主页 分析 InfoSphere Master Data Management 定价
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多种部署选项可供选择

IBM® InfoSphere® Master Data Management 可用于 IBM Cloud Pak® for Data、本地部署和不同规模的云托管产品。可以为云托管产品购买可选灾难恢复附加组件。

不确定需要哪个版本？与 IBM MDM 专家进行 30 分钟的免费通话，讨论您的选项。
Standard 版 InfoSphere Master Data Management

可用于 IBM Cloud Pak® for Data 和本地部署。支持注册表样式的实现方式，以加快实现价值的时间。

支持 Cloud Pak for Data 本地部署 高级版 InfoSphere Master Data Management

可用于 IBM Cloud Pak for Data 和本地部署。全面的 MDM 功能可在整个企业中打造“黄金”记录。

支持 Cloud Pak for Data 本地部署 已托管 云端

使用云服务的灵活性集中管理主数据实体，并维护最重要的数据的完整实时视图。

云端 查看定价 开发和测试 云端

获得一个支持数据迁移、清理、标准化和整合等关键主数据测试的环境。

云端 查看定价
Standard and advanced editions comparison
可用于 IBM Cloud Pak for Data 和本地部署 Standard 版 高级版

虚拟和物理 MDM

虚拟

虚拟、物理

实现风格

仅限注册表

全部

可改进匹配的算法

自定义和默认

自定义和默认

将多种算法应用于同一个实体

适用于各行各业以及 800 多种业务服务的综合数据模型

“黄金”记录

虚拟

物理

主数据连接

多云集成选项

概率匹配

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
Cloud managed pricing plans
小型托管 中型托管 大型托管

每月费用

31,000 美元**

51,000 美元**

80,000 美元**
当事方个人记录数量 

500 万

3,000 万

5,000 万

稳定状态使用状况下每部分交易次数

35

100

250

生产或预生产操作 MDM 中心

高可用性配置

对象存储器

2 TB

5 TB

10 TB

灾难恢复附加组件*

17,200 美元**/月

22,000 美元**/月

25,000 美元**/月

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
Cloud development and testing pricing plans
小型 中型

开发环境数量

1

2

测试/QA 实例

1

1

每月费用

19,000 美元**

25,000 美元**

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
采取后续步骤

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更多探索方式 社区 文档
脚注

*扩展到双数据中心高可用性灾难恢复 (HADR) 设计。将恢复时间目标 (RTO) 缩短到 4 小时以内，将恢复点目标 (RPO) 缩短到 1 小时以内。

**所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。