IBM 与 Breakwater Solutions 建立了新的合作伙伴关系，我们已将 IBM Atlas eDiscovery Process Management 转移到他们的产品组合中。请在此处阅读有关此合作伙伴关系的更多信息。
IBM® Atlas eDiscovery Process Management 解决方案使律师、律师助理和证据开示主管能够有效管理严格、高度可靠的法律保全工作流程。它使组织能够通过电子方式预先采访托管人并缩小需要收集和审查的数据范围，从而更有效地使用外部顾问。IBM Atlas eDiscovery Process Management 有助于生成更可靠、更可靠的流程记录，从而改进、更具成本效益的法律结果。
更高效、更精确地界定和管理托管人和数据源。
简化和自动化保留发布，以显著减少手动任务和相关错误。
能够进行更有效的虚拟面试，并根据出色的面试结果自动进行后续跟进。
使您的法律人员能够从始至终控制、监控和管理发现过程，以提供更准确、更高效的记录保存。
能够与其他 Atlas eDiscovery 法律产品集成，以实现更广泛的发现功能。
分段和管理大型托管人列表的消息。通过多种属性来识别托管人，包括他们对记录或 IT 系统的责任，以及他们在争议问题中的参与程度 - 根据部门隶属关系、职能、角色和其他标准。定义并跟踪事务中涉及的数据源。随着事实的更改添加和删除数据源。跟踪终止的员工资产，并在托管人转让或终止时提醒相应的法律人员。
将初始保留通知与托管人调查问卷相结合，并纳入保留合规性跟踪。确定重新发放调查问卷的时间间隔，跟踪答复，并设置针对不答复的升级。编写标准问卷库。根据需要更新问题。按群组、问题、答案和后续行动自动整理收件人回复。为特定答案设置自动警报和操作项。
在单一记录系统中定义、跟踪和监控各种保存、收集和发现活动，以提高完整性并减少手动记录保存。在典型的事件生命周期中，遵循事件和迭代的自然顺序。自动检测保留、催收请求和面谈的例外情况，并通过电子邮件或仪表板向法律人员发送警报。为重点事项指定法律团队，并自动共享警报和行动计划。
与 Atlas IT eDiscovery Process Management 结合使用，定义和重复使用数据源的标准收集协议，确定收集范围，并将收集分配给发现专家。与 Atlas eDiscovery 策略联合框架和软件开发套件 (SDK) 集成，以自动从数据源收集数据。添加 Atlas eDiscovery 成本预测和管理软件，使内部和外部顾问能够更快、更有效地为证据开示会议等做好准备。