分段和管理大型托管人列表的消息。通过多种属性来识别托管人，包括他们对记录或 IT 系统的责任，以及他们在争议问题中的参与程度 - 根据部门隶属关系、职能、角色和其他标准。定义并跟踪事务中涉及的数据源。随着事实的更改添加和删除数据源。跟踪终止的员工资产，并在托管人转让或终止时提醒相应的法律人员。