保护企业数据绝非易事，尤其是当数据分布在多个云、应用程序和地理位置时。云环境中的数据增长使识别敏感信息所在位置变得越来越复杂。与此同时，数据泄露的成本持续飙升，其带来的毁灭性财务和声誉损失似乎永无止境。浏览错综复杂的合规性和隐私标准网络进一步提高了数据保护的复杂性。为了有效应对这些挑战，组织必须制定全面战略，包括早期风险检测、政策执行以及动态和静态数据保护。自动化已成为简化数据保护和修复流程的关键工具。

IBM Security® Guardium® Insights 旨在简化和精简混合云环境中的数据安全工作。通过实施 Guardium Insights，组织可以增强对数据安全策略的信心，同时通过提高可视化效果来提升团队的工作效率。您可以通过现场演示了解 Guardium Insights 可以提供的所有优点。