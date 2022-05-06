主页 安全性 Guardium Insights 利用 IBM Security Guardium Insights 实现数据安全
集中并简化混合云环境中的数据安全
了解 Guardium® 被评为领导者的原因 预约免费现场演示
IBM Security Guardium Insights 软件中不同组件的编译
无论数据位于何处，均可提供数据安全与保护

保护企业数据绝非易事，尤其是当数据分布在多个云、应用程序和地理位置时。云环境中的数据增长使识别敏感信息所在位置变得越来越复杂。与此同时，数据泄露的成本持续飙升，其带来的毁灭性财务和声誉损失似乎永无止境。浏览错综复杂的合规性和隐私标准网络进一步提高了数据保护的复杂性。为了有效应对这些挑战，组织必须制定全面战略，包括早期风险检测、政策执行以及动态和静态数据保护。自动化已成为简化数据保护和修复流程的关键工具。

IBM Security® Guardium® Insights 旨在简化和精简混合云环境中的数据安全工作。通过实施 Guardium Insights，组织可以增强对数据安全策略的信心，同时通过提高可视化效果来提升团队的工作效率。您可以通过现场演示了解 Guardium Insights 可以提供的所有优点。
获取 Guardium Insights 产品简介 体验交互式演示
网络研讨会

数据驻留操作：企业合规性的基本操作

 特别报道

查看 2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数，深入了解攻击者的策略和身份保护建议
为什么选择 Guardium 数据泄露的代价高昂，而且对于企业来说识别仍然具有挑战性；这凸显了对全面数据安全解决方案的需求。 获取 2023 年《数据泄露的代价》报告 183 美元

数据泄露的每条记录成本

 33%

的数据泄露是由组织的内部安全团队和工具发现的

 51%

发生泄露事件后增加安全投资的组织所占比例
用例
建立数据发现和分类

敏感信息可以驻留在结构化和非结构化数据存储库中，包括数据库、数据仓库、大数据平台和云环境。数据发现和分类解决方案可自动执行识别敏感信息以及评估和修复漏洞的流程。
数据和文件活动监控

文件活动监控工具可分析数据使用模式，支持安全团队查看正在访问数据的人员、发现异常情况并识别风险。针对异常活动模式，也可以实现动态屏蔽和警报。
风险分析

这些解决方案简化了检测和缓解漏洞（例如过时软件、错误配置或弱密码）的流程，还可以识别暴露风险最大的数据源。
合规报告

具有自动报告功能的全面数据保护解决方案可以为企业范围内的合规审计跟踪提供集中式存储库。
Guardium Insights 安全功能
数据保留 Guardium Insights 通过提供一个中枢式处理中心，用于长期保留和维护数据安全和审计数据，因此可以解决传统数据安全和合规解决方案中许多固有的难点问题。与市场上的其他工具不同，Guardium Insights 支持数据安全专家根据需要长时间存储数据，确保各方能够为审计人员创建详细报告，并在更长的时间框架内应用数据安全分析来识别威胁。
高级分析 Guardium Insights 使用高级分析来帮助数据安全团队发现风险领域、新兴威胁模式和潜在的应用程序劫持。Guardium Insights 的分析引擎可帮助了解特定组织的正常操作和数据交互模式，然后帮助团队近乎实时地识别可疑行为、潜在欺诈或与威胁相关的活动。
可定制的预构建报告 为了帮助简化数据安全团队的关键活动，Guardium Insights 包括与用户活动、休眠帐户、部署运行状况、暴力攻击、应用程序运行状况、内部威胁指标、特权用户活动、权限升级、连接检测、拒绝服务等用例相关的预构建数据安全和审计报告。
它有助于我们遵守数据安全流程，并且在我们所有的环境中均表现优异。这是一个非常安全可靠的系统。 Rajat Gaur 顾问 Capgemini Invent 阅读评论
免费试用
Guardium Insights SaaS 3 天免费沙盒环境

欢迎参与我们为期 3 天的免费沙箱环境试用活动，您可以深入了解Guardium Insights，而且完全没有风险，也不需要做出任何承诺。在实际场景中测试数据保护和合规性功能。熟悉用户界面和自定义选项。立即试用，为组织的未来保驾护航。

IBM Security Guardium Insights SaaS 标准版沙箱

IBM Security Guardium Insights SaaS Premium 沙盒
Guardium Insights SaaS 30 天免费试用

利用 IBM Security Guardium Insights SaaS，在当今的数字时代保护企业的数据。获取 30 天免费试用，自行输入数据，根据个人喜好定制环境并测试其有效性。立即注册，迅速建立对监控数据的信心。

IBM Security Guardium Insights SaaS 标准版试用

IBM Security Guardium Insights SaaS Premium 试用
相关用例 数据安全状况管理 (DSPM)

想要识别影子数据及其在应用程序之间的移动？了解 Guardium Insights 中的数据安全状况管理 (DSPM) 功能。

 数据合规

正在寻求帮助以满足复杂的数据合规性要求？了解 Guardium Insights 中易于使用的工作流程，帮助企业快速满足合规性需求。
采取下一步行动

采取下一步行动，深入了解 Guardium Insights 作为数据安全和保护解决方案。申请 3 天沙盒环境免费试用，或预约专家讨论可用选项

 免费试用 深入了解各个版本

查看有关 Guardium Insights 选项的信息，确定哪种选项最适合您的需求。

 IBM Security Guardium Insights 各个版本 了解定价

查看定价和部署选项，确定哪种应用程序适合您的业务需求。

 IBM Security Guardium Insights 定价 预约免费现场演示

通过 Guardium 专家指导的现场演示，了解 Guardium Insights 的实际功能。

 预约 Guardium Insights 现场演示