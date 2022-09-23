传统审计报告技术的局限性通常会导致保持合规性时面临复杂问题。因此，转为使用更精简、更有效的替代方案变得至关重要，其中自动化发挥着核心作用。采用自动化技术不仅可以加快法规一致性程序，还可以提高网络安全措施的可信度。这一关键转变有可能提高合规有效性和团队工作效率，标志着审计报告领域取得显著进步。

IBM Security® Guardium® Insights 解决了这种改进需求，这是一种数据安全性和合规性解决方案，旨在自动执行和加快数据合规性流程。通过实施 Guardium Insights，组织可以增强对满足网络安全性和数据合规性法规的信心，同时提高团队生产力。通过现场演示了解 Guardium Insights 可以提供的所有优点。

