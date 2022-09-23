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借助 Guardium Insights 简化政策、审计和报告共享，实现自动化合规性
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Guardium Insights 产品 UI 和安全元素的插图
实现数据合规自动化

传统审计报告技术的局限性通常会导致保持合规性时面临复杂问题。因此，转为使用更精简、更有效的替代方案变得至关重要，其中自动化发挥着核心作用。采用自动化技术不仅可以加快法规一致性程序，还可以提高网络安全措施的可信度。这一关键转变有可能提高合规有效性和团队工作效率，标志着审计报告领域取得显著进步。

IBM Security® Guardium® Insights 解决了这种改进需求，这是一种数据安全性和合规性解决方案，旨在自动执行和加快数据合规性流程。通过实施 Guardium Insights，组织可以增强对满足网络安全性和数据合规性法规的信心，同时提高团队生产力。通过现场演示了解 Guardium Insights 可以提供的所有优点。 
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数据驻留操作

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的组织表示，将工作负载转移到公共云所带来的复杂性也增加了履行合规义务的难度。1

 505 万美元

这是合规失败率较高的组织发生数据泄露的平均成本。2

 401 万美元

这是合规失败率较低的组织发生数据泄露的平均成本。2
合规用例
加速实现合规要求

加州消费者隐私法案》(CCPA)、《通用数据保护条例》(GDPR)、《萨班斯-奥克斯利法案》(SOX) 和《健康保险流通和责任法案》(HIPAA) 等数据合规性法规要求组织在整个生命周期中监控敏感数据的访问和使用情况。违规行为可能会造成经济处罚和声誉受损。借助 Guardium Insights，您可以访问预配置的高级合规性功能和工作流程，这样，无论涉及何种隐私法规，您的企业都能快速满足合规性需求。

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加强数据保护

Guardium Insights 通过提供一个中枢式处理中心，用于长期保留和维护数据安全和审计数据，因此可以解决传统数据安全和合规解决方案中许多固有的难点问题。与市场上的其他工具不同，Guardium Insights 支持数据安全专家根据需要长时间存储数据，确保各方能够为审计人员创建详细报告，并在更长的时间框架内应用数据安全分析来识别威胁。

 
Guardium Insights 合规性功能
可见性 合规工作区 合规工作区是您的指挥中心，提供整个合规计划的概览。提供多个面板，可以用于监控和管理您的隐私合规状况。无论您是希望轻松查看报告、更新为合规计划提供支持的群组还是跟踪计划审计流程的状态，您都可以在此处密切关注所有内容。
监控 自定义报告仪表板 报告仪表板可帮助您密切关注数据合规性状态。您可以跟踪特定用户的行为，使用不同的面板来发现可疑活动，并进一步深入调查。除了存在风险之外，当您试图遵守隐私法规时，可疑活动更令人担忧。借助 Guardium Insights，安全团队可以简单地创建一份报告与领导层共享，以了解应采取哪些保护措施。
审计和报告 合规报告 Guardium Insights 中简化的审计和报告功能可帮助企业缩短审计准备时间并从中受益。报告流程可以减少合规团队为满足数据合规性要求所需花费的手动工作量和时间。
借助预构建模板，我们能够更好地观察合规性。 Maria Coulter 全栈工程师 NexusTek 阅读完整评论
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脚注

1当今云时代的数据合规需求，Enterprise Strategy Group，TechTarget，2023 年 4 月。

2023 年数据泄露成本报告，IBM，2023 年 7 月