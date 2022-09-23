传统审计报告技术的局限性通常会导致保持合规性时面临复杂问题。因此，转为使用更精简、更有效的替代方案变得至关重要，其中自动化发挥着核心作用。采用自动化技术不仅可以加快法规一致性程序，还可以提高网络安全措施的可信度。这一关键转变有可能提高合规有效性和团队工作效率，标志着审计报告领域取得显著进步。
IBM Security® Guardium® Insights 解决了这种改进需求，这是一种数据安全性和合规性解决方案，旨在自动执行和加快数据合规性流程。通过实施 Guardium Insights，组织可以增强对满足网络安全性和数据合规性法规的信心，同时提高团队生产力。通过现场演示了解 Guardium Insights 可以提供的所有优点。
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的组织表示，将工作负载转移到公共云所带来的复杂性也增加了履行合规义务的难度。1
这是合规失败率较高的组织发生数据泄露的平均成本。2
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《加州消费者隐私法案》(CCPA)、《通用数据保护条例》(GDPR)、《萨班斯-奥克斯利法案》(SOX) 和《健康保险流通和责任法案》(HIPAA) 等数据合规性法规要求组织在整个生命周期中监控敏感数据的访问和使用情况。违规行为可能会造成经济处罚和声誉受损。借助 Guardium Insights，您可以访问预配置的高级合规性功能和工作流程，这样，无论涉及何种隐私法规，您的企业都能快速满足合规性需求。
Guardium Insights 通过提供一个中枢式处理中心，用于长期保留和维护数据安全和审计数据，因此可以解决传统数据安全和合规解决方案中许多固有的难点问题。与市场上的其他工具不同，Guardium Insights 支持数据安全专家根据需要长时间存储数据，确保各方能够为审计人员创建详细报告，并在更长的时间框架内应用数据安全分析来识别威胁。
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