IBM Guardium Data Protection 监控数据活动，对于存储在任何位置的数据，均可加快合规审计和报告速度。

IBM Guardium Discover and Classify 依靠以零信任策略为基础，针对敏感数据和受管制数据而部署的发现和分类功能，无论数据存储于何处（结构化或非结构化数据、静止或运动状态），

IBM Guardium Data Encryption 加密文件、数据库和应用程序，满足数据安全和隐私法规要求，并控制云端数据的加密密钥

IBM Guardium Key Lifecycle Manager 提供安全可靠的集中式密钥管理，并降低成本和提高运营效率。

IBM Guardium Vulnerability Assessment 通过扫描数据来检测漏洞、威胁和安全薄弱环节，从而保护这些数据。