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其他支持选项 IBM 提供了灵活的支持选项，确保您在整个产品生命周期中都能获得对 IBM Guardium Data Protection 的适当支持。了解有关我们提供的支持服务的更多信息。选择适合您的选项。 深入了解支持服务 高级支持

分布式软件或 SaaS 产品的完美补充。Advanced Support 可在基本 S&S 的基础上提供优先申请处理并缩短响应时间目标。

 了解更多 延期支持

当您使用的软件版本接近其支持终止日期时，这会是一个理想的选择。Extended Support 让您有更多的时间迁移到受支持的新版本。

 了解更多 持续支持

当您运行已从市场上下架的最后一个受支持软件版本时，Sustained Support 至关重要，最多可提供长达 5 年的额外 IBM 支持，方便您规划下一步的工作。

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