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Data Protection
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在产品安全中心内搜索安全公告。按产品、严重程度或发布日期筛选。快速采取行动，以缓解风险并最大限度降低风险。
搜索 FixCentral 以订购并下载 Guardium 修复程序，从而解决已知问题并添加新功能。
提交案例、下载修复程序、搜索技术文档和查看已知问题 (APAR)，以帮助您排查、预防和解决问题。
访问 IBM Support 需要进行注册、提供 IBM 客户编号 (ICN) 并获得站点管理员的批准。
采取积极主动的方式来预防问题。订阅支持更新、安全公告和速报。
分布式软件或 SaaS 产品的完美补充。Advanced Support 可在基本 S&S 的基础上提供优先申请处理并缩短响应时间目标。
当您使用的软件版本接近其支持终止日期时，这会是一个理想的选择。Extended Support 让您有更多的时间迁移到受支持的新版本。
当您运行已从市场上下架的最后一个受支持软件版本时，Sustained Support 至关重要，最多可提供长达 5 年的额外 IBM 支持，方便您规划下一步的工作。