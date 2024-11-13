简化数据监管需求、增强可见性，并精简监控流程
全面的数据合规解决方案
IBM Guardium Data Compliance 可帮助组织更快、更轻松地满足监管合规和审计要求，并保护受监管数据（无论数据其位于何处）。
Guardium Data Compliance 能够：
数据泄露成本再创新高。通过 604 家组织和 3,556 个网络安全与业务领导者的经历，深入了解如何降低这些成本。
使用 8 个预配置的合规模板，以便企业的信息安全能够满足最严格的安全标准（GDPR、PCI、SOX、HIPAA 和 CCPA）和合规要求。
轻松填充组，或从 IBM Guardium Data Protection 导入组，以便丰富审计报告。
创建并管理合规策略，或重复使用 Guardium Data Protection 来保护跨云端或本地部署的数据源。
合规工作区是您监督整个合规计划的中心枢纽。此综合仪表板可提供清晰、简洁的合规状态视图。从访问详细报告到管理合规组和跟踪审计计划，企业可以在此集中式环境中有效监控和维护程序的有效性。
报告仪表板可提供用于监控企业数据合规状况的集中式平台。您可以通过此仪表板跟踪用户活动，使用专门的面板识别潜在的安全威胁，并进行深入调查。可疑活动不仅会给您的组织带来风险，还可能导致违背相关监管法规。
Guardium Data Compliance 中简化的审计和报告功能可帮助企业缩短审计准备时间并从中受益。报告流程可以减少合规团队为满足数据合规要求所需花费的手动工作量和时间。