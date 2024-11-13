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IBM Guardium Data Compliance

简化数据监管需求、增强可见性，并精简监控流程

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现代化数据安全 - IBM Guardium 综合路线图 | IBM TechXchange 大会

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全面的数据合规解决方案

IBM Guardium Data Compliance 可帮助组织更快、更轻松地满足监管合规和审计要求，并保护受监管数据（无论数据其位于何处）。

Guardium Data Compliance 能够：

  • 满足数据合规监管要求，缩短审计准备时间
  • 提供数据安全控制的持续可见性
  • 解决数据合规和数据活动监控挑战
 阅读摘要简报
2024 年数据泄露成本报告

数据泄露成本再创新高。通过 604 家组织和 3,556 个网络安全与业务领导者的经历，深入了解如何降低这些成本。
Elasticsearch 的优势 更快地满足合规需求

使用 8 个预配置的合规模板，以便企业的信息安全能够满足最严格的安全标准（GDPR、PCI、SOX、HIPAA 和 CCPA）和合规要求。

 丰富您的审计报告

轻松填充组，或从 IBM Guardium Data Protection 导入组，以便丰富审计报告。

 统一策略管理

创建并管理合规策略，或重复使用 Guardium Data Protection 来保护跨云端或本地部署的数据源。

为期 3 天的免费演示沙盒

欢迎参与我们为期 3 天的免费沙盒环境试用活动，深入了解 Guardium Data Compliance，无任何风险，也无需任何承诺。在实际场景中测试相关功能。熟悉相关用户界面。

 立即体验
功能
合规工作区

合规工作区是您监督整个合规计划的中心枢纽。此综合仪表板可提供清晰、简洁的合规状态视图。从访问详细报告到管理合规组和跟踪审计计划，企业可以在此集中式环境中有效监控和维护程序的有效性。
报告仪表板

报告仪表板可提供用于监控企业数据合规状况的集中式平台。您可以通过此仪表板跟踪用户活动，使用专门的面板识别潜在的安全威胁，并进行深入调查。可疑活动不仅会给您的组织带来风险，还可能导致违背相关监管法规。
审计流程

Guardium Data Compliance 中简化的审计和报告功能可帮助企业缩短审计准备时间并从中受益。报告流程可以减少合规团队为满足数据合规要求所需花费的手动工作量和时间。

用例

加快监管合规 违规行为可能会造成经济处罚和声誉受损。借助 Guardium Data Compliance，您可以访问预配置的高级合规功能和工作流程，从而快速满足合规需求（CCPA、CDPR、SOX 等）。 预约实时演示
数据活动监控 通过捕获和分析详细日志，Guardium Compliance 可帮助轻松识别和解决潜在的违规行为，例如未经授权的数据访问、敏感信息泄露和政策违规。强大的审计和合规报告可确保所有利益相关者的可见性。 预约实时演示
采取后续步骤

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