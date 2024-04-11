IBM 与 Breakwater Solutions 建立了新的合作关系，我们已将 Global Retention Policy and Schedule Management 转移到其产品组合中。请在此处了解有关此合作关系的更多信息。
Global Retention Policy and Schedule Management 是一个单一的内聚保留政策管理系统，适用于所有信息，无论是哪种媒体类型。系统提供本机整合的工作流程和分析功能，有助于政策管理和信息治理。该解决方案通过提供集中的保留控制来支持业务和法律要求，有助于消除信息管理风险。并与组织的企业治理目录整合，能够以可操作的方式统一查看所有企业数据源中每种数据类型的所有保留义务。该方案也是 IBM Atlas Policy Suite 的一部分。
确定记录、草稿和副本的保留期限，并确定记录类别和非记录类别的保留期限。提供版本历史记录、审计控制、授权程序和合规历史记录，以向监管机构和管理层证明计划的有效性。
按通用分类规则、业务价值和国家／地区法律管理信息。确定项目人员的角色、特权和权限，建立并协调全球记录协调员网络。允许国家／地区或业务部门主管使用通用系统和程序管理自己的记录、协调员和时间表。将具体职责委派给当地协调员，包括通过适当的审批工作流程制定时间表。
管理保留、隐私和发现法律资料库，并为现场级授权设置适当的角色和变更管理流程。结合保留、披露和隐私法，提供更全面的说明。制定并共享治理程序和内部协议。将法律和协议与保留时间表联系起来，并确定管辖法律。使用完整的 ISO 管辖模型，支持欧盟等管辖区域。
按角色、国家／地区和业务部门隶属关系发布通信。发布政策、培训和程序，并根据角色、计划参与情况、国家／地区或业务关系将其转发给相关人员。一经实施，立即提供系统的保留程序和时间表。与 IBM Disposal and Governance Management for IT 结合使用，可提供额外的信息管理功能。
按业务、职能和国家／地区清点全球信息库存，并将保留、数据管理和发现程序与每个信息存储库联系起来。制定反映业务和法律要求的保留时间表。发布公司和国家／地区总时间表，以及集团和业务部门时间表。将时间表与主分类规则或特定国家／地区的例外情况关联起来。当法律、系统或业务目标发生变化时，迅速更新程序和做法。
启用统一的可操作视图，了解所有数据源中每种数据类型的所有保留义务。可以利用 IBM InfoSphere® Information Governance Catalog 和 IBM Global Retention Policy and Schedule Management 全面查看结构化和非结构化数据的所有数据政策、监管要求和分类规则。为业务用户提供已治理数据，并智能地响应合规义务，例如数据主体访问请求或消费者隐私请求。
使经授权的 IT 和法律人员能够搜索、筛选、保留和导出与案件相关的内容。
借助 IBM Atlas eDiscovery Process Management，律师、律师助理和证据开示主管能够管理严格、高度可靠的法律工作流程。
帮助律师和法律控制人预测未来的证据开示成本。
自动进行 IT 和法律人员之间关于证据开示要求和事实的沟通。