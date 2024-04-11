Global Retention Policy and Schedule Management 是一个单一的内聚保留政策管理系统，适用于所有信息，无论是哪种媒体类型。系统提供本机整合的工作流程和分析功能，有助于政策管理和信息治理。该解决方案通过提供集中的保留控制来支持业务和法律要求，有助于消除信息管理风险。并与组织的企业治理目录整合，能够以可操作的方式统一查看所有企业数据源中每种数据类型的所有保留义务。该方案也是 IBM Atlas Policy Suite 的一部分。