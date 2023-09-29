IBM Storage：更出色的质量，更优惠的价格

选择 IBM FlashSystem 定价可享受 15% 的折扣。 了解哪种标准配置适合您的业务。 现在了解更多信息。
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立省 15%，2 天履行订单

IBM 将为 IBM Storage FlashSystem 5xxx 和 FlashSystem 7xxx 的所有定价提供 15% 的降价优惠。

此外，若订购 IBM FlashSystem 标准配置，则保证 2 天履行订单。 标准配置是可满足企业需求的预先打包的最佳实践配置。
关键要点 15%

若在 2023 年 6 月 30 日之前订购 IBM FlashSystem 5xxx 或 7xxxx，可享受定价的 15% 降价优惠。

 30%

与前几代产品相比，单机架单元的容量增加了 30%。¹

 90%

通过减少管理存储环境所需的工作量，预计可腾出至少 90% 的 FTE 时间来处理其他增值任务。²
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IBM Storage FlashSystem 5000 - Front Facing - High Angle
IBM FlashSystem 5015

48 小时履行订单

非常适合：
服务器及桌面虚拟化
DevOps 与容器架构
生产和开发数据库

动力强劲，最高可达：
40 万 IOPs
8GB/s 带宽
每个控制器 64GB 缓存
550TBe 容量 (2U)

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 探索定价和配置
IBM Storage FlashSystem 5000 - Front Facing - High Angle
IBM FlashSystem 5045

48 小时履行订单

非常适合：
服务器及桌面虚拟化
DevOps 与容器架构
生产和开发数据库
具有本机网络弹性功能

动力强劲，最高可达：
120 万 IOPs
12GB/s 带宽
每个控制器 64GB 缓存
550TBe 容量 (2U)

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IBM Storage FlashSystem 5200
IBM FlashSystem 5200

48 小时履行订单

非常适合：
关键业务应用程序 
关系数据库 
具有本机网络弹性功能


动力强劲，最高可达：
150 万 IOPs
21GB/s 带宽
每个控制器 512GB 缓存
1.2PBe 容量 (1U)

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FlashSystem 7300 facing front
IBM FlashSystem 7300

48 小时履行订单

非常适合：
高性能计算应用程序
内存中数据库和集群数据库
工作负载整合
具有本机网络弹性功能

动力强劲，最高可达：
350 万 IOPs
45GB/s 带宽
每个控制器 1.5TB 缓存
2.2PBe 容量 (2U)

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脚注

1. 根据 IBM 内部测量结果，与第二代 FlashCore Module 38.4TB 驱动器的有效容量相比，第三代 FlashCore Module 38.4TB 驱动器的有效容量有所增加。

2. IBM FlashSystem 的总体经济影响，IBM 委托 Forrester Consulting 评估，2022 年 2 月