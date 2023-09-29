IBM 将为 IBM Storage FlashSystem 5xxx 和 FlashSystem 7xxx 的所有定价提供 15% 的降价优惠。
此外，若订购 IBM FlashSystem 标准配置，则保证 2 天履行订单。 标准配置是可满足企业需求的预先打包的最佳实践配置。
48 小时履行订单
非常适合：
服务器及桌面虚拟化
DevOps 与容器架构
生产和开发数据库
动力强劲，最高可达：
40 万 IOPs
8GB/s 带宽
每个控制器 64GB 缓存
550TBe 容量 (2U)
48 小时履行订单
非常适合：
服务器及桌面虚拟化
DevOps 与容器架构
生产和开发数据库
具有本机网络弹性功能
动力强劲，最高可达：
120 万 IOPs
12GB/s 带宽
每个控制器 64GB 缓存
550TBe 容量 (2U)
48 小时履行订单
非常适合：
关键业务应用程序
关系数据库
具有本机网络弹性功能
动力强劲，最高可达：
150 万 IOPs
21GB/s 带宽
每个控制器 512GB 缓存
1.2PBe 容量 (1U)
48 小时履行订单
非常适合：
高性能计算应用程序
内存中数据库和集群数据库
工作负载整合
具有本机网络弹性功能
动力强劲，最高可达：
350 万 IOPs
45GB/s 带宽
每个控制器 1.5TB 缓存
2.2PBe 容量 (2U)
1. 根据 IBM 内部测量结果，与第二代 FlashCore Module 38.4TB 驱动器的有效容量相比，第三代 FlashCore Module 38.4TB 驱动器的有效容量有所增加。
2. IBM FlashSystem 的总体经济影响，IBM 委托 Forrester Consulting 评估，2022 年 2 月。