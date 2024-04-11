主页 业务自动化 Financial Transaction Manager IBM Financial Transaction Manager
在可以运行容器化工作负载的混合多云平台上处理、监控、跟踪和报告金融支付和交易
一位顾客正在使用信用卡读卡器
什么是 IBM® Financial Transaction Manager？

IBM Financial Transaction Manager 软件可以集成、编排和监视金融交易，跨多种支付类型提供一致的处理，并支持金融机构将其支付运营融合到单个平台上。部署可在公共云、混合云和多云中使用，由 Red Hat® OpenShift® 提供支持。
优势 灵活部署

在本地、混合云和公有云基础架构之间移动容器工作负载。您还可以自由选择受支持的云服务提供商。

管理运营风险

监控支付处理过程，实现多渠道风险管理。遵循反洗钱法和《多德-弗兰克法案》，并使用行业标准来帮助实现合规性。

缩短上市时间

将预构建功能与自行构建的方法相结合。通过在每个阶段提供价值的项目，创造差异化产品并实现战略愿景。

融合支付处理

标准化运营，同时借助单一的可扩展平台复用现有功能。它可以提供通用集成功能、运营数据库等。

调动替代支付网络

除了 SWIFT 之外，还可以通过其他支付网络（区块链、快速支付、区域网络）进行支付，而无需更改后台。

功能 预构建功能

使用补充产品进行即时支付、SWIFT、ACH、SEPA、支票处理、客户引导、交易采集等操作。可选支票服务翻新、替换和更新现有支票处理。

可定制的实例

在单个实例中支持多个业务部门，每个业务部门都可以根据自己的需求配置解决方案，从而降低成本并简化合规工作。获取用于集成到反欺诈和制裁检测中的 API。

功能丰富的界面

利用拥有所有 SWIFT 接口认证并为所有 SWIFT MT 和 MX 消息提供支持的 SWIFT 消息传递接口。通过其他支付网络进行支付，而无需更改后台。

Red Hat OpenShift 支持

利用 Red Hat OpenShift 部署灵活性以及自由选择支持的云服务提供商。经过认证的容器在 Red Hat OpenShift 平台上进行验证，并使用 Kubernetes 标准构建。

单一可扩展平台

在重复利用现有功能的同时，融合支付处理并实现操作标准化。通用集成功能有助于管理交易。操作数据库与企业数据管理解决方案集成。

资源 IBM Financial Transaction Manager

发现有关产品版本、支持门户网站、集成最佳实践和产品更新的更多信息。

 IBM Financial Transaction Manager

了解 IBM Financial Transaction Manager 产品如何帮助银行和金融机构提高敏捷性和现代化。

 IBM Financial Transaction Manager 技术概述

探索如何在整个生命周期中管理、协调和监控金融交易。

 通过 ISO 20022 推动转型

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