在混合多云平台上处理、监控、跟踪和报告金融支付和交易
集成、编排并监控金融交易
IBM Financial Transaction Manager 软件能够集成、编排并监控金融交易。跨多种支付类型提供一致的处理，并支持金融机构将其支付运营融合到单个平台上。部署可在公共云、混合云和多云中使用，由 Red Hat OpenShift 提供支持。
为支付生命周期提供动力
使用补充产品进行即时支付、SWIFT、ACH、SEPA、支票处理、客户引导、交易采集等操作。还可以选择支票服务翻新、替换和更新现有支票处理流程。
单实例支持多个业务部门，各部门可根据自身需求独立配置解决方案，实现降本并简化合规管理。提供 API 接口，可对接反欺诈与制裁筛查系统。
除了 SWIFT 之外，无需更改后台，即可通过替代支付网络（区块链、快速支付、区域网络）进行支付。
利用拥有所有 SWIFT 接口认证并为所有 SWIFT MT 和 MX 消息提供支持的 SWIFT 消息传递接口。无需更改后台，即可通过其他支付网络进行支付。
利用 Red Hat OpenShift 部署灵活性以及自由选择支持的云服务提供商。经过认证的容器在 Red Hat OpenShift 平台上进行验证，并使用 Kubernetes 标准进行构建。
在重复使用现有功能的同时，融合支付处理并实现操作标准化。常见的整合功能有助于管理交易。操作数据库与企业数据管理解决方案相集成。
加快支付转型
实现各种支付运营的现代化，同时提高合规性、可扩展性和效率。简化进入流程和服务交付，降低运营复杂性，并创建互联程度更高的支付环境，以支持采用云技术并从数据和 AI 中获取更高价值。
以更快的速度和更强的信心应对不断变化的支付要求。支持跨多个支付渠道的合规要求，降低实施风险，简化适应不断变化的监管和行业标准的过程。
处理不断增长的交易量和服务需求，同时保持性能、可用性和安全性。通过专为运营弹性和企业级处理而设计的架构来支持业务增长。
降低运营成本，同时加快新服务的推出和客户入驻。简化流程，提高工作效率，更快地将创新的支付功能推向市场。
打破支付渠道之间的孤岛，提高可见性、控制力和运营一致性。为云现代化奠定基础，同时从企业数据和 AI 计划中创造更大的价值。
浏览技术资源
访问技术文档、产品概述和实施资源，以评估功能、了解架构并规划部署。深入了解有助于加快采用、现代化和支付转型计划的材料。