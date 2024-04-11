客户必须经常对 IBM FileNet® Content Manager 环境中大量存储对象（如文档、文件夹、自定义对象等）的元数据、安全设置或存储结构执行批量更新。IBM FileNet UpdateManagerCE 使用内置功能执行这些任务。使用 Java 和脚本技术提供可选功能。该工具还支持在 Prem 或 DBA SaaS 产品上运行的 IBM FileNet Content Manager 管理。
IBM FileNet® UpdateManagerCE 对 IBM FileNet Content Manager 环境中大量存储对象的元数据、安全设置或存储结构执行批量更新。
IBM FileNet UpdateManagerCE 支持各种内置功能。可以使用 Java 和脚本技术添加其他功能。
类似脚本的简单格式描述要应用的对象集合和操作。
在重组部门或外包时，保持后端数据结构与组织同步。
从后端导出对象并将其传输到相关系统（例如，部门外包）。此外，该工具还能从后端删除不必要的文档或其他对象（例如演示或测试文档）。
在重组部门时，保持内容安全与组织同步。
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