客户必须经常对 IBM FileNet® Content Manager 环境中大量存储对象（如文档、文件夹、自定义对象等）的元数据、安全设置或存储结构执行批量更新。IBM FileNet UpdateManagerCE 使用内置功能执行这些任务。使用 Java 和脚本技术提供可选功能。该工具还支持在 Prem 或 DBA SaaS 产品上运行的 IBM FileNet Content Manager 管理。