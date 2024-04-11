主页 业务自动化 FileNet UpdateManagerCE IBM FileNet UpdateManagerCE
为企业提供对 IBM FileNet Content Manager 中存储的小型、中型和大型对象集执行各种操作的解决方案
在办公室加班的职业女性
它能为您的企业做些什么

客户必须经常对 IBM FileNet® Content Manager 环境中大量存储对象（如文档、文件夹、自定义对象等）的元数据、安全设置或存储结构执行批量更新。IBM FileNet UpdateManagerCE 使用内置功能执行这些任务。使用 Java 和脚本技术提供可选功能。该工具还支持在 Prem 或 DBA SaaS 产品上运行的 IBM FileNet Content Manager 管理。
优势
适应业务流程变化

标准功能和灵活的配置选项有助于数据适应不断变化的业务流程。
轻松入门

IBM FileNet UpdateManagerCE 具有稳健的标准功能，易于安装和配置，且无需额外的单独开发。
提高效能和工作效率

减少日常管理并提高部门效能。
降低运营成本

与手动转换和更新存储对象属性相关的自动化任务可以减少资源需求和成本。
功能 提供快速简便的批量对象处理

IBM FileNet® UpdateManagerCE 对 IBM FileNet Content Manager 环境中大量存储对象的元数据、安全设置或存储结构执行批量更新。

 采用模块化架构

IBM FileNet UpdateManagerCE 支持各种内置功能。可以使用 Java 和脚本技术添加其他功能。

 采用类似脚本的简单格式

类似脚本的简单格式描述要应用的对象集合和操作。

 支持重组

在重组部门或外包时，保持后端数据结构与组织同步。

 从后端导出和删除对象

从后端导出对象并将其传输到相关系统（例如，部门外包）。此外，该工具还能从后端删除不必要的文档或其他对象（例如演示或测试文档）。

 支持安全更改

在重组部门时，保持内容安全与组织同步。
特色资源

了解有关此产品如何为企业提供帮助的更多信息。

 IBM FileNet UpdateManagerCE 解决方案简介

解决方案简介包含有关 IBM FileNet UpdateManagerCE 的信息。

 ECM 服务工具

查看适用于 ECM 产品的其他工具。

 IBM FileNet Content Manager 论坛

分享有关 IBM FileNet Content Manager 的问题、想法和创意。
相关产品 IBM FileNet BatchIt

支持将文档高速批量导入 IBM ECM 存储库。

 IBM FileNet Content Manager

这是一款灵活、功能齐全的内容管理解决方案，可以帮助在任何云环境中构建创新型业务应用程序，以治理所有企业内容、自动从非结构化内容中提取洞察以及消除内容孤岛。
专家资源助您取得成功
产品文档

在 IBM 产品文档中快速寻找答案。

探索 社区

查看本产品其他用户分享的技术诀窍和见解。

探索