IBM Envizi Essentials 试用
登录开始免费试用，了解如何使用 IBM Envizi Essentials 计算和披露您的气候影响。将排放、能源、水和废弃物数据全部集中在一个平台上。
登录试用
表示 Envizi 试用体验的插图
试用快速链接 登录试用 登录试用 对试用有疑问吗？ 联系支持团队（电子邮件） 与销售人员讨论 IBM Envizi Essentials

深入了解这些功能

观看下面的 Essentials 试用之旅，深入了解您可以访问的不同功能，以充分利用为期 14 天的试用体验。

欢迎画面 这是 Envizi Essentials 试用的开始页面。通过欢迎画面可以访问不同仪表板和报告。 登录试用
数据基础 单击屏幕左上角的蓝色圆形图标。单击后即可打开按群组、位置和客户组织的数据基础结构。深入了解子群组和嵌套式数据结构。单击群组、位置或客户（蓝色超链接），查看更多信息。
客户概要 这是一个客户概要仪表板。单击上一个数据基础画面中的各个客户（蓝色超链接），即可查看此仪表板。在此客户概要仪表板上，您可以开始深入了解精细的绩效数据。在右上角的菜单上，单击“查看”或“跟踪”，以查看不同的数据。
报告列表 要访问所有报告和仪表板，请随时返回欢迎画面并从提供的报告和仪表板列表中进行选择。单击屏幕左上角的 Envizi 文本，即可返回此欢迎画面。接下来，我们将查看“排放绩效”仪表板。
排放仪表板 您可以在组织层级结构中的任何级别查看此“排放绩效”仪表板，从详细客户级别到群组和组织级别（第 2 步中的蓝色超链接）。使用指示的下拉菜单更改指标并使用时间滑块更改日期选择，以深入了解此仪表板。
客户数据运行状况检查报告 客户数据运行状况检查报告包括对组织数据活动和数据差距的深入了解，这是确保数据基础保持完整和准确的报告的关键。单击指示的不同选项，即可深入了解此报告。请记住，您可以通过返回欢迎画面并查看可用的报告列表来访问此报告。
范围 3 排放分析报告 此报告为您提供范围 1、2 和 3 排放的概要。例如，在范围 3 中，您可以按类别可视化排放量以及排放量所占比重较大的企业。单击指示的选项，浏览此报告，并进一步深入了解该报告。
可持续发展执行报告 此报告提供关键环境指标的绩效相关概要。按范围、数据类型、位置和群组深入了解温室气体排放和报告。您还可以应用筛选器来生成自定义视图，以满足特定的报告目标。

常见问题

14 天免费试用如何进行？

通过为期 14 天的试用，您可以按照自己的进度亲身体验 IBM Envizi Essentials 软件包的精选功能。

您可以在平台中查看预加载的数据，并导航到仪表板和 PowerReports 以可视化数据。

我可以访问哪些功能？

试用版包括以下功能：

  • 组织结构，展示如何按群组、位置和帐户组织您的报告层次结构设置。
  • PowerReports 和仪表板，用于展示您如何向内部和外部利益相关者报告 GHG 排放绩效*。
  • 洞察，借助分析工具精准把握提高效率的机会，从而加速脱碳。

在 14 天试用期间，您可以访问以下具体报告和仪表板：

  • 可持续发展执行报告
  • 范围 3 排放分析
  • 帐户数据健康报告
  • 性能仪表板
  • 排放性能仪表板

*请确保在浏览器中启用弹出窗口，以便查看试用版中的报告。

我可以从试用平台下载或导出报告吗？


虽然 IBM Envizi 支持下载报告以供脱机分析，但在您的试用体验期间，您只能查看部分仪表板和 PowerReports。

我可以将自己的数据输入试用平台吗？


试用体验不支持此操作，但如果您想更仔细、更个性化地了解 IBM Envizi ESG Suite，我们很乐意为您预约专家咨询

试用是否需要下载任何软件？

作为一种软件即服务 (SaaS) 产品，IBM Envizi ESG Suite 和试用体验在您的互联网浏览器上运行，因此您无需下载任何特殊软件。请确保在浏览器中启用弹出窗口，以便查看试用报告。

 

 登录和访问相关问题

您的登录凭据与您的 IBM ID 凭据相同。您的 IBM ID 用户名通常是您的电子邮件地址。如果您忘记了用户名或密码，可以单击登录页面上的链接请求用户名帮助或重置密码。

我是否可以在试用体验中添加其他用户？

您不可以将其他用户添加到您的试用登录中，但我们建议他们单独注册试用

我是否可以延长为期 14 天的试用期？

试用期限为 14 天。要在此期限后继续深入了解该产品，您可以请求咨询

我可以取消试用吗？

14 天后，您的试用登录详细信息将自动过期，因此我们建议您等等看。

 我的试用期即将结束，我有哪些选择？

您可以在 14 天试用期结束时请求咨询

 我对 IBM Envizi 有疑问，我可以联系谁？

您可以请求咨询以解决您的用例。

 我有一个关于试用的技术问题，我可以联系谁？

联系支持团队，我们会尽快与您联系。
关于 Envizi Essentials IBM Envizi Essentials 是丰富的 Envizi 软件套件的精简版软件包，专为可能首次收集可持续性发展和环境数据的组织而设计。 非常适合符合以下条件的组织：

正在关注自己的排放并首次收集可持续性发展和环境数据，或者希望避免手动使用电子表格。

 Envizi Essentials 包括：

范围 1、2 和 3 GHG 排放核算功能，包括我们基于温室气体核算体系 (GHG Protocol) 构建的排放计算引擎。它还提供 7 种语言版本。

 借助 Envizi Essentials，您可以：

计算您的气候足迹，并使用可审计且易于使用的 GHG 核算解决方案开始您的披露流程。
Envizi Essentials 是否适合您？ 我们为何创建 Envizi Essentials 了解更多信息
准备好改变您的 ESG 报告了吗？

深入了解 IBM Envizi 以及它如何通过适合您目标的个性化演示帮助加速您的 ESG 战略。

 访问 IBM Envizi
查看定价和软件包