观看下面的 Essentials 试用之旅，深入了解您可以访问的不同功能，以充分利用为期 14 天的试用体验。
通过为期 14 天的试用，您可以按照自己的进度亲身体验 IBM Envizi Essentials 软件包的精选功能。
您可以在平台中查看预加载的数据，并导航到仪表板和 PowerReports 以可视化数据。
我可以访问哪些功能？
试用版包括以下功能：
在 14 天试用期间，您可以访问以下具体报告和仪表板：
*请确保在浏览器中启用弹出窗口，以便查看试用版中的报告。
我可以从试用平台下载或导出报告吗？
虽然 IBM Envizi 支持下载报告以供脱机分析，但在您的试用体验期间，您只能查看部分仪表板和 PowerReports。
我可以将自己的数据输入试用平台吗？
试用体验不支持此操作，但如果您想更仔细、更个性化地了解 IBM Envizi ESG Suite，我们很乐意为您预约专家咨询。
试用是否需要下载任何软件？
作为一种软件即服务 (SaaS) 产品，IBM Envizi ESG Suite 和试用体验在您的互联网浏览器上运行，因此您无需下载任何特殊软件。请确保在浏览器中启用弹出窗口，以便查看试用报告。
您可以在 14 天试用期结束时请求咨询。
您可以请求咨询以解决您的用例。
请联系支持团队，我们会尽快与您联系。
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