通过为期 14 天的试用，您可以按照自己的进度亲身体验 IBM Envizi Essentials 软件包的精选功能。

您可以在平台中查看预加载的数据，并导航到仪表板和 PowerReports 以可视化数据。

我可以访问哪些功能？

试用版包括以下功能：

组织结构，展示如何按群组、位置和帐户组织您的报告层次结构设置。

PowerReports 和仪表板，用于展示您如何向内部和外部利益相关者报告 GHG 排放绩效*。

洞察，借助分析工具精准把握提高效率的机会，从而加速脱碳。

在 14 天试用期间，您可以访问以下具体报告和仪表板：

可持续发展执行报告

范围 3 排放分析

帐户数据健康报告

性能仪表板

排放性能仪表板

*请确保在浏览器中启用弹出窗口，以便查看试用版中的报告。

我可以从试用平台下载或导出报告吗？



虽然 IBM Envizi 支持下载报告以供脱机分析，但在您的试用体验期间，您只能查看部分仪表板和 PowerReports。

我可以将自己的数据输入试用平台吗？



试用体验不支持此操作，但如果您想更仔细、更个性化地了解 IBM Envizi ESG Suite，我们很乐意为您预约专家咨询。

试用是否需要下载任何软件？

作为一种软件即服务 (SaaS) 产品，IBM Envizi ESG Suite 和试用体验在您的互联网浏览器上运行，因此您无需下载任何特殊软件。请确保在浏览器中启用弹出窗口，以便查看试用报告。