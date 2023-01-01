Essentials、Standard 和 Premium。Essentials 软件包价格固定并提供固定功能，Standard 软件包根据要求会有一定的价格变化，而 Premium 软件包则完全可定制，提供轻松添加功能和扩展解决方案的灵活性。
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估价没有保证性，也不是 IBM、其附属公司或其业务合作伙伴的正式报价。IBM Envizi ESG Suite 配置、附加组件和折扣等某些因素将影响报价。IBM 业务合作伙伴设定并提供他们自己的 IBM Envizi ESG Suite 定价，该定价可能与估计价格不同。IBM 及其关联公司或其业务合作伙伴均不受所提供的估价的约束。您的报价将与估价有所不同。以本地货币计算的价格会有所不同。预估价格基于至少 12 个月的期限。
所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。