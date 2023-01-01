IBM Envizi ESG Suite 定价
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Essentials、Standard 和 Premium。Essentials 软件包价格固定并提供固定功能，Standard 软件包根据要求会有一定的价格变化，而 Premium 软件包则完全可定制，提供轻松添加功能和扩展解决方案的灵活性。

免费试用 14 天
关于 Envizi Essentials IBM Envizi Essentials 是丰富的 Envizi 软件套件的精简版软件包，专为可能首次收集可持续性发展和环境数据的组织而设计。 非常适合符合以下条件的组织：

正在关注自己的排放并首次收集可持续性发展和环境数据，或者希望避免手动使用电子表格。

 Envizi Essentials 包括：

范围 1、2 和 3 GHG 排放核算功能，包括我们基于温室气体核算体系 (GHG Protocol) 构建的排放计算引擎。它还提供 7 种语言版本。

 借助 Envizi Essentials，您可以：

计算您的气候足迹，并使用可审计且易于使用的 GHG 核算解决方案开始您的披露流程。
其他探索方式 免费试用 Essentials

IBM Envizi Essentials 软件包可免费试用 14 天。立即开始，无需任何承诺或信用卡。

买家指南

本 ESG 报告和数据管理软件指南涵盖了选择解决方案时需要考虑的关键功能。

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企业碳管理软件领域的领导者

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IBM 在独立研究公司 Verdantix 发布的《2023 年企业碳管理软件绿色象限》报告中被评为行业领导者。

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免责声明

估价没有保证性，也不是 IBM、其附属公司或其业务合作伙伴的正式报价。IBM Envizi ESG Suite 配置、附加组件和折扣等某些因素将影响报价。IBM 业务合作伙伴设定并提供他们自己的 IBM Envizi ESG Suite 定价，该定价可能与估计价格不同。IBM 及其关联公司或其业务合作伙伴均不受所提供的估价的约束。您的报价将与估价有所不同。以本地货币计算的价格会有所不同。预估价格基于至少 12 个月的期限。

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