主页 资产管理 Environmental Intelligence 定价
利用世界领先的环境情报和天气数据改进决策并优化运营
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定价详情

IBM Environmental Intelligence Suite 提供基于使用量的许可。基本授权不仅可以提供丰富的功能，还有灵活的选项，供您添加最适合业务增长需求的解决方案。定价模型非常适合您正在寻找的用例和角色。其设计具有可扩展性，可满足从数据科学家、业务线经理到客户等一系列用户的需求，并推动定制化气候风险应用程序的创建。它还提供基于行业特定工作流程的解决方案，以提高运营效率。

 G2 的 Momentum Grid 可持续发展管理报告
基础版套餐每月 500 美元起

包括可配置的交互式仪表板、地图等。
估价器
产品选项
*所示价格不包括任何适用税费                                                                    基础版 500 美元/月起 最受欢迎 标准版 3,750 美元/月起 高级版 10,000 美元/月起

交互式可配置仪表板，附带 KPI 以及用于环境感知的天气警报

互动式地图层，用于查看不同位置的天气状况

行业运营入门仪表板：农业

行业运营入门仪表板：能源与公用事业

行业运营入门仪表板：可再生能源

用于事件分析的按需提供历史数据

基于地点的当前情况和天气警报，包括年历和积雪深度

经强化的当前和预报天气情况：实时更新和 15 天预报

恶劣天气：暴风雨、热带气候路径、地震、气旋、风切变、冰雹、降雨、降雪和结冰

生活方式和消费者指标：空气质量、花粉、流感爆发、潮汐、呼吸、霜势、高尔夫和休闲旅行

农业：监控、跟踪和预测农业和作物健康状况

可再生能源：跟踪可再生能源农场的风能和太阳能状况

季节性和次季节性：预测性分析有助于预测市场行为和潜在风险

概率预测和 15 天预报

远程传感器和基于卫星的可视化数据集

地理空间数据目录包括天气预报、行星信息、气候模式和可能出现的野火危害

温室气体排放

警报模块，用于针对 300 多种天气条件创建业务规则

配置构建器：仪表板构建器、卡片构建器

工作流程构建器：工作队列构建器、解决方案构建器、研究主题构建器和数据/作业管理

农业：精准农业和作物健康

能源与公用事业：断电预测

能源与公用事业：植被管理（卫星）

能源与公用事业：植被管理 (LiDAR)

能源与公用事业：可再生能源

面向植被管理的数据服务

LiDAR 采集服务

用于解决方案构建器实施的服务

GIS 系统 (Esri)

服务请求系统 (IBM® Maximo)

企业资产管理系统 (Maximo)

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
入职培训和支持 自助服务入门

IBM Environmental Intelligence Suite 是一组易于配置和使用的应用程序。客户可以通过自助服务方式开始使用数据 API 和仪表板，且仅需很少实施操作，或根本无需此类操作。访问我们的在线文档，并开始使用。

 在线培训和文档

获取 IBM Environmental Intelligence Suite 的产品文档，包括新增内容、入门、套件应用程序、可用附加组件、故障排除和其他参考资料。

 帮助台

自助服务支持门户。启动案例，在论坛中与我们的社区成员互动，并访问面向我们所有客户提供的全部资源，包括培训课程、发布内容和管理指南。
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有兴趣进一步了解 Environmental Intelligence Suite 如何能帮助您预测极端天气事件并缓解其影响？通过免费试用深入了解相关功能，或预约量身打造的 Environmental Intelligence Suite 演示。

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