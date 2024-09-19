该 API 非常适合需要汇总数据（如早晨的高温趋势）的数据科学家，他们更愿意使用该 API 进行计算，而不是自己处理每小时的数据。它提供 gCOD 数据集的一个子集和 gAgE 数据集的两个图层 (HDAT Ext)。API 提供的不是原始的小时数据，而是七个当地时间“dayParts”的最小值、最大值或平均值。

某些 gCOD 数据层被排除在外，因为对枚举值或已经汇总的值进行数学归纳不符合逻辑。该 API 具有同步请求-响应交互功能，并包括一个分页机制，用于处理较大的结果。它仅支持点查询（如地理编码或 postalKey）、SI 单位和 CSV 响应。