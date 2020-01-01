明智的决策从良好的数据管理开始。对于致力于减少极端气候事件的数据科学家、环境专业人士和开发人员来说，成功与否取决于是否拥有全面、准确、最新的环境数据。
IBM Environmental Intelligence 结合了关于天气、地理空间、碳波动，以及特定行业需求的丰富数据集，为您的业务构建可操作的解决方案。
检索地理时空数据，并利用分析引擎，进行快速复杂的查询，分析数据层之间的关系。访问来自不同环境和生态来源的数百个地理信息系统图层，包括空气质量、野火、海洋状况和经济趋势。
功能图像来自两颗 ESA 卫星，每五天或更短时间捕捉 13 个光谱带的陆地表面。
提供过去天气和气候的全球再分析数据集，每小时数据分辨率为 0.25 度。
结合测量站和地形高程模型的数据，观察短期和长期气候模式。
包括历史需求 (HoD) 和网格化当前需求 (gCoD) 数据层。
包含来自 Level-1C 产品的数据层。像素值对应于大气顶部 (TOA) 反射率。
评估野火风险并优先考虑广阔环境中的双重管理，由美国农业部森林局和美国地质调查局联合计算。
提供从单个气象站提取并对空间网格进行插值的死燃料火险指数。
为全球季节性预报提供数据层。
包括提供 TOA 反射率的 1 级产品数据集。
提供美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 气候预测中心 (CPC) 的全球天气分析。
以 250 米的分辨率显示全球土壤特性，包括 0 至 200 厘米的土壤剖面信息。
包括 250 米中等空间分辨率的全球土壤属性地图。
包括不同的全球气候模型，并考虑社会经济条件对温室气体排放的影响。
提供垂直精度为 5 米（1 个标准偏差）的全球高程数据。
提供来自航天飞机雷达地形测绘任务 (SRTM) 的全球高程数据。
为美国（包括领土岛屿）的地球科学研究和制图应用提供栅格陆地高程数据。
提供 全球高程模型，其中包含从各种输入数据源获得的统计数据，包括平均值、最小值和最大值。
使用 1991 年至 2020 年的 ERA5 数据计算了气候模式，这反映了 ERA 中期气候学方法。
使用一系列 Web API，在可定制的有效载荷中提供多个历史天气数据源和单一天气预报数据源。填充数据湖、训练预测分析模型，或为业务计划存储数据。获取工具，支持涉及关键业务应用的数据互动和整合。
使用涵盖雷达、卫星、闪电和短期预报的预测模型生成特定位置的值。提供每小时的 gCoD 数据集。
以本地时间汇总 gCoD 数据集，以及最小值、最大值和平均值，并可通过数学方法求平均。
创建网格值，以便利用每小时数据进行历史分析。数据集包含参考蒸散和全球水平辐照度层。
以本地时间汇总 AGE 数据集，以及最小值、最大值和平均值，并可通过数学方法求平均。
提供每小时天气预报，从当天开始到未来 15 天，共 360 个时段。
使用碳性能引擎提供的温室气体 (GHG) 排放 API，计算您的内部碳排放量和供应链排放量。收集与排放有关的活动数据，如供暖使用、制冷泄漏和车队燃料消耗，并以结构化格式进行整理。
范围 1 排放包括舒适供暖、固定燃烧源的燃料燃烧、制冷或空调设备的温室气体泄漏以及车队的燃料消耗。
范围 2 排放来自电网。数据从资源和供应链中的进入风险等方面展示了组织在供应链中的能源和排放热点。
范围 3 排放来自与业务相关的员工差旅、员工通勤和货物运输。
访问各种天气数据源，包括实时警报、破坏性天气通知、预报数据和天气图像。将气象数据应用程序接口整合到您的应用程序、业务流程和定制 AI 模型中，实现数据驱动型决策。
包括基本 API，如当前天气状况、预报、雷达和卫星数据，还有当前和时间序列观测以及每日或日内预测数据。
提供高分辨率网络和 全球数据集，包括覆盖范围达 4 公里的 "按需水流"。
在全球范围内提供分辨率为 500 平方米的模型预测，每 15 分钟更新一次，并可提前 15 天提供逐小时的详细信息。
帮助您利用天气事件和生物相互作用为客户、患者和成员提供更好的服务。