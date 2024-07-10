首先了解即将推出的环境数据 API，将有助于解锁跨企业数据生态系统的洞察分析。
明智的决策始于良好的数据管理，数据科学家、环境专业人员和开发人员只有掌握了可靠的最新环境信息，才能缓解极端气候事件所带来的影响。
IBM® Environmental Intelligence 结合了有关天气、地理空间条件、碳波动和行业特定需求的丰富 API，帮助您的开发人员收集必要的数据和/或洞察分析，为您的业务创建可操作的项目。
地理空间分析技术提供了丰富的地理空间/时空数据和一个分析引擎，用于进行复杂和快速的查询，从而揭示数据层之间的关键关系。访问来自各种环境和生态数据源的数百个地理信息系统数据层，涉及空气质量、野火、海洋状况、经济趋势等。
功能图像来自 2 颗 ESA 卫星，每五天或更短时间捕捉 13 个光谱带的陆地表面。
全面的全球再分析数据集展示过去的天气和气候，以 0.25 度分辨率提供全球每小时数据。
结合测量站和地形高程模型的数据，观察短期和长期气候模式。
包括按需历史记录 (HoD) 网格化按需当前记录 (gCoD) 数据层。
包含来自 Level-1C 产品的数据层。像素值对应于大气顶部 (TOA) 反射率。
评估野火风险并优先考虑广阔环境中的双重管理，由美国农业部 (USDA) 林务局和美国地质调查局 (USGS) 联合计算。
提供从单个气象站提取并对空间网格进行插值的死燃料火险指数。
为全球季节性预报提供数据层。
数据集包括提供大气顶部 (TOAS) 反射率的 1 级产品。
提供美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 气候预测中心 (CPC) 的全球天气分析。
以 250 米的分辨率显示全球土壤特性，包括 0 至 200 厘米的土壤剖面信息。
包括 250 米中等空间分辨率的全球土壤属性地图。
包括不同的全球气候模型，并考虑社会经济条件对温室气体排放的影响。
提供垂直精度为 5 米（1 个标准偏差）的全球高程数据。
提供来自航天飞机雷达地形测绘任务 (SRTM) 的全球高程数据。
为美国（包括领土岛屿）提供栅格陆地高程数据，用于地球科学研究和制图应用。
提供全球高程模型，其中包含来自各种输入数据源的统计数据，包括平均值、最小值和最大值。
IBM 使用 1991 年至 2020 年的 ERA5 数据计算了气候模式，这反映了 ERA 中期气候学方法。
使用一系列 Web API，在可定制的有效载荷中提供多个历史天气数据源和一个天气预报数据源。填充数据湖，训练模型以进行预测分析，或存储您可能拥有的其他业务计划的数据。访问工具以支持数据交互，并集成到您的关键业务应用程序中。
使用涵盖雷达、卫星、闪电和短期预报的预测模型生成特定位置的值。提供每小时的网格化洋流数据 (gCOD) 数据集。
以本地时间汇总 gCOD 数据集，以及最小值、最大值和平均值，并可通过数学方法求平均值。
创建网格值，以便利用每小时数据进行历史分析。数据集包含参考蒸发蒸腾量 (ET0) 层和总水平辐射 (GHI) 层。
以本地时间汇总 AGE 数据集，以及最小值、最大值和平均值，并可通过数学方法求平均。
提供每小时天气预报，从当天开始到未来 15 天，共 360 个时段。
使用碳性能引擎提供的温室气体 (GHG) 排放 API 计算您的内部碳排放量和供应链排放量。通过碳性能引擎，您可以收集可能产生排放的活动的数据，如供暖使用情况、制冷泄漏和车队燃料消耗，并以结构化的格式进行整理。
范围 1 排放包括舒适供暖、固定燃烧源的燃料燃烧、制冷或空调设备的温室气体泄漏以及车队的燃料消耗。
范围 2 排放来自电网。数据从资源和供应链中的进入风险等方面展示了组织在供应链中的能源和排放热点。
范围 3 排放来自与业务相关的员工差旅、员工通勤和货物运输。
访问丰富的天气数据源，以您需要的格式提供所需的精选信息，包括实时警报、灾害性天气通知、预测数据和天气图像。您可以将天气数据 API 直接集成到应用程序、业务流程和自定义 AI 模型中，以做出切实可行的、数据驱动的决策。
包括基本 API，例如当前天气状况、预报、雷达和卫星数据，还有当前和时间序列观测以及每日或日内预测数据。
提供该领域分辨率最高的网络之一，以及按需电流数据集，该数据集以 4 千米的分辨率覆盖全球。
提供全球最先进的 500 平方米分辨率模型预测，每 15 分钟更新一次，可提供长达 15 天的每小时详细信息。
帮助您利用天气事件和生物相互作用为客户、患者和成员提供更好的服务。
高级 API 提供更详细、更细化或特定行业的数据集，可用于满足各种企业需求。
将天气预报模型整合到农作物的种植和收获过程中，以便更好地决定在整个生长季节应该将工人安排到哪些田地。
提供有关影响可再生能源生产的条件的数据，包括风速和风向、空气密度和太阳辐射。
全面计算各种不同天气结果的统计概率，用于协助做出天气相关的决策。
提供有助于在生长季节开始时制定作物种植模式的数据，建立长期套期保值头寸，并改进订购和生产决策。
了解天气对业务和未来结果的影响。包括地表温度、风速、风向和露点等数值的每小时更新。
提供查询地点名称或地理编码（经纬度）的功能，以检索与请求相匹配的地点集。