恶劣天气不仅会影响业务运营，还会给维持业务正常运行的人员带来安全风险。获得清晰、可靠的天气洞察，包括冬季风暴、断电、山洪和其他天气状况信息，让您能够加强应急准备，向员工和客户发送紧急警报和通知，从而确保人员安全。
IBM® Environmental Intelligence Suite 将 AI 与天气、气候和运营数据整合到一个解决方案中，帮助您预测业务中断并提前做好准备，以便快速、妥善地做出响应。
IBM 的气候分析数据如何能帮助企业实现未来危害风险数据的应用，并提高决策能力。
IBM 与 Texas A&M AgriLife 携手合作，帮助农民深入了解用水情况，从而提高农作物产量并降低经济和环境成本。
Plan21 Foundation 与 IBM 帮助拉丁美洲的小型农场主以更可持续、更高效的方式管理农作物，从而改善全球食品安全。
Shell 和 IBM 认为，未来的最佳方案之一是搭建一个名为 OREN 的数字平台，通过卓越运营、安全和可持续发展实现采矿业的去碳化。
Aeromexico 和 IBM 利用地理空间数据对墨西哥及全球 100 多条航线进行明智的气候风险分析，将乘客安全放在首位。