恶劣天气不仅会影响业务运营，还会给维持业务正常运行的人员带来安全风险。获得清晰、可靠的天气洞察，包括冬季风暴、断电、山洪和其他天气状况信息，让您能够加强应急准备，向员工和客户发送紧急警报和通知，从而确保人员安全。

IBM® Environmental Intelligence Suite 将 AI 与天气、气候和运营数据整合到一个解决方案中，帮助您预测业务中断并提前做好准备，以便快速、妥善地做出响应。