主页 资产管理 Environmental Intelligence Suite 监测天气造成的中断及其对安全的影响
提前做好准备应对恶劣天气，从而提升员工与客户的安全
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插图：IBM Environmental Intelligence Suite 天气破坏与安全状况监测用例
天气安全要从掌握可靠的信息开始

恶劣天气不仅会影响业务运营，还会给维持业务正常运行的人员带来安全风险。获得清晰、可靠的天气洞察，包括冬季风暴、断电、山洪和其他天气状况信息，让您能够加强应急准备，向员工和客户发送紧急警报和通知，从而确保人员安全。

IBM® Environmental Intelligence Suite 将 AI 与天气、气候和运营数据整合到一个解决方案中，帮助您预测业务中断并提前做好准备，以便快速、妥善地做出响应。
应对气候风险和恶劣天气影响

IBM 的气候分析数据如何能帮助企业实现未来危害风险数据的应用，并提高决策能力。

您可以做什么
最大限度地减少中断并缓解风险

天气警报和预报可以提供必要信息，助力企业做好安全预案，从容应对极端高温、大风、极寒、大雨和雷暴等危险天气状况。
整合专有和历史天气数据 

通过分析历史天气数据、当前天气状况以及天气预报，您可以构建自己的损失预测模型和仪表板，并进行测试和部署。
成功案例 Texas A&M AgriLife

IBM 与 Texas A&amp;M AgriLife 携手合作，帮助农民深入了解用水情况，从而提高农作物产量并降低经济和环境成本。

Plan21 基金会

Plan21 Foundation 与 IBM 帮助拉丁美洲的小型农场主以更可持续、更高效的方式管理农作物，从而改善全球食品安全。

Shell

Shell 和 IBM 认为，未来的最佳方案之一是搭建一个名为 OREN 的数字平台，通过卓越运营、安全和可持续发展实现采矿业的去碳化。

 Aeromexico

Aeromexico 和 IBM 利用地理空间数据对墨西哥及全球 100 多条航线进行明智的气候风险分析，将乘客安全放在首位。
相关用例 可持续性发展

通过结合专有的第三方地理空间和天气数据、分析技术及可视化仪表板，帮助您为实现可持续发展目标而付诸行动。

 气候和天气风险管理

利用切实可行、准确无误的天气洞察，帮助贵组织降低恶劣天气事件造成的风险以及为此付出的代价。

 植被管理

做出更明智的数据驱动型决策，知道如何及何时维护因植被生长而受到威胁的资源。
采取后续步骤

有兴趣进一步了解 Environmental Intelligence Suite 如何帮助您预测极端天气事件并缓解其影响？通过免费试用深入了解相关功能，或预约量身打造的 Environmental Intelligence Suite 演示。

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