您已成功注册 IBM Environmental Intelligence Suite 的技术演示。IBM 专家很快将与您联系，安排现场演示。
IBM Environmental Intelligence Suite 可以帮助您通过准确的天气数据实现可持续发展目标，通过环境洞察优化维护和运营实践，并让您的团队能够全面了解企业面临的环境风险。在此现场演示中，IBM 专家将指导您完成：
探索 IBM Environmental Intelligence Suite 的功能和优势。
IBM Environmental Intelligence Suite 是 AI 驱动的 SaaS 解决方案，它的构建基于准确的天气数据，可及时提供基于事实的切实可行的情报，用以主动规划和管理恶劣天气和气候变化事件的经济影响。
IBM Environmental Intelligence Suite 结合了有关天气、地理空间条件、碳波动和 行业特定变化的 丰富数据集，然后将它们显示在一个清晰、可定制的 仪表板中，以帮助任何企业增强运维并制定更好的未来计划。
IBM Environmental Intelligence Suite 提供对 天气状况的实时监测，帮助您预测气候 和天气风险的潜在影响。通过结合天气数据、气候风险分析 和碳核算功能，该套件的监测服务为 您提供了决策所需的工具，可让您的 业务保持正常运营。
IBM Environmental Intelligence Suite Solutions Builder 是一款建模框架和应用程序开发工具，可让您结合准确的天气、地理空间、温室气体排放和行业特定数据，从而构建可满足您企业需求的定制气候适应变化解决方案。
通过将强大的天气、卫星和物联网数据与智能优先级排序和报告相结合，改善植被管理决策。
适用于保险业的 Environmental Intelligence Suite 提供了新的方法，有助于让公司保单持有人在面对恶劣天气时提高参与度、忠诚度和保留率。
Environmental Intelligence Suite：植被管理可帮助您更全面地了解服务地区内的树木情况。
借助天气数据，零售商能够预测不断变化的需求，并调整库存和人手配置，从而更灵活地应对不确定性。
准确、可靠的天气数据可为公用事业公司提供参考信息，让其了解在暴风雨期间以及可能发生断电的情况下何时应动员起来，何时应静观其变。
借助天气数据，调度员和司机能够即时做出决策，帮助保持陆路运输业务的照常运转。