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亚马逊河上空的国际空间站 (ISS) 轨道 - SpaceX 和 NASA 研究 - 3D 渲染

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在 IBM® watsonx.ai™ 上运行的基础地理空间基础模型的预览版，可通过 IBM Environmental Intelligence Suite 获取。此版本对于数据科学家、开发人员、研究人员和学生而言非常宝贵。

 

 地上生物质推理

面向生物质和碳封存的综合解决方案，包括树木识别、基线量化、历史和未来趋势监测以及封存评估。

 深入了解生物质推理 示例解决方案

应用模型、创建触发器并使用工作队列来驱动下游操作系统的示例解决方案。

 深入了解示例解决方案 API

包括用于推理微调模型以提高开发人员参与度的 API。

 深入了解 API 解决方案
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地理空间数据可以提供变量之间的关系的深入洞察，并揭示相关模式和趋势
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