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在 IBM® watsonx.ai™ 上运行的基础地理空间基础模型的预览版，可通过 IBM Environmental Intelligence Suite 获取。此版本对于数据科学家、开发人员、研究人员和学生而言非常宝贵。
面向生物质和碳封存的综合解决方案，包括树木识别、基线量化、历史和未来趋势监测以及封存评估。
应用模型、创建触发器并使用工作队列来驱动下游操作系统的示例解决方案。
包括用于推理微调模型以提高开发人员参与度的 API。
浏览报告、案例研究、产品文档及其他资源，以了解有关 IBM Environmental Intelligence Suite 的更多信息。主动规划和管理恶劣天气和气候变化事件的经济影响；基于世界上最准确的天气数据构建。
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地理空间数据可以提供变量之间的关系的深入洞察，并揭示相关模式和趋势