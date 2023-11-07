管理气候风险以推动可持续发展的 5 种方法 天气每天都在影响着各个企业，需要行业领导者计划并应对短期干扰和长期趋势。

数据如何成为智能资产管理的关键 为了在瞬息万变的环境中抢占先机，企业逐步从基于时间的维护、监控和管理方式过渡到预测性维护、监控和管理方式。

地理空间数据如何为健康地球和弹性经济做出贡献 社会经济带来的挑战和屡破纪录的天气事件提醒我们，我们的健康、全球经济和环境这三者之间有着千丝万缕的联系。

我们如何从可持续农业中受益 人们集中力量实现农业现代化，而数据驱动的天气情报是实现可持续发展的关键所在。

如何创建更加可持续的运营——每次一种资产 当今的商业组织可以创造更可持续的运营，同时为自己提供更多价值。

如何利用数据和 AI 的力量实现可持续发展 供应链和资产管理为环境改善和创新提供了一些最重要的机会。

公用事业公司如何利用数据和 AI 做好应对极端天气的准备 造成经济损失、停电和电网不可靠的根源在于目前困扰美国公用事业的这些关键挑战

减缓气候变化对保险和其他金融服务的影响 随着我们迈向低碳经济，整个金融领域需要考虑转型风险。很多金融服务公司将不得不重新评估大量的投资组合。