IBM Environmental Intelligence Suite 提供基于使用量的许可。基本授权不仅可以提供丰富的功能，还有灵活的选项，供您添加最适合业务增长需求的解决方案。定价模型非常适合您正在寻找的用例和角色。其设计具有可扩展性，可满足从数据科学家、业务线经理到客户等一系列用户的需求，并推动定制化气候风险应用程序的创建。它还提供基于行业特定工作流程的解决方案，以提高运营效率。