交互式可配置仪表板，附带 KPI 以及用于环境感知的天气警报
互动式地图层，用于查看不同位置的天气状况
行业运营入门仪表板：农业
行业运营入门仪表板：能源与公用事业
行业运营入门仪表板：可再生能源
用于事件分析的按需提供历史数据
基于地点的当前情况和天气警报，包括年历和积雪深度
经强化的当前和预报天气情况：实时更新和 15 天预报
恶劣天气：暴风雨、热带气候路径、地震、气旋、风切变、冰雹、降雨、降雪和结冰
生活方式和消费者指标：空气质量、花粉、流感爆发、潮汐、呼吸、霜势、高尔夫和休闲旅行
农业：监控、跟踪和预测农业和作物健康状况
可再生能源：跟踪可再生能源农场的风能和太阳能状况
季节性和次季节性：预测性分析有助于预测市场行为和潜在风险
概率预测和 15 天预报
远程传感器和基于卫星的可视化数据集
地理空间数据目录包括天气预报、行星信息、气候模式和可能出现的野火危害
温室气体排放
警报模块，用于针对 300 多种天气条件创建业务规则
配置构建器：仪表板构建器、卡片构建器
工作流程构建器：工作队列构建器、解决方案构建器、研究主题构建器和数据/作业管理
农业：精准农业和作物健康
能源与公用事业：断电预测
能源与公用事业：植被管理（卫星）
能源与公用事业：植被管理 (LiDAR)
能源与公用事业：可再生能源
面向植被管理的数据服务
LiDAR 采集服务
用于解决方案构建器实施的服务
GIS 系统 (Esri)
服务请求系统 (IBM® Maximo)
企业资产管理系统 (Maximo)
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。