主页 资产管理 Environmental Intelligence Suite 气候风险洞察
通过精准的数据驱动型洞察和分析来管理未来的气候风险
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混合 UX EIS 气候风险洞察
利用气候分析增强公司的灾备能力

IBM Environmental Intelligence Suite 利用数据和 AI 进行风险管理和决策，通过“气候风险洞察”提供切实可行的分析。

气候风险给企业资产和监管合规带来了重大威胁。IBM Environmental Intelligence Suite 通过提供精准的气候风险分析，帮助企业应对这些挑战。该套件有助于识别和减轻可能发生的灾害，同时支持连续性和安全性。

该套件使用 AI 和大数据，对气候风险进行深入洞察分析，其功能包括灾害分析、地理风险趋势和情景建模。这些功能可帮助企业保护资产并满足监管要求，从而提高可持续性，增强灾备能力。
应对气候风险和恶劣天气对组织的影响

IBM 的气候分析数据如何帮助企业运用未来的灾害风险数据，提高决策能力。
您可以做什么
分析气候风险场景

利用最大风险价值 (MVaR) 进行场景分析，最大限度保护资产。使用 IBM Environmental Intelligence Suite AI 评估各种时间线和灾害风险下的脆弱性，对未来气候影响进行洞察分析并保护资产。
消除灾害风险

通过对 10 种不同灾害进行详细分析，获得战略洞察。该套件的分析功能可实现精准的风险管理和优先级排序，从而增强决策和运营安全性。
深入了解地理风险趋势

利用 IBM Environmental Intelligence Suite 做出明智的投资决策。使用区域风险数据，识别和应对特定区域的风险趋势和灾害流行程度，通过区域洞察分析来改进决策。
评估风险严重程度

对风险进行分类，更有效地管理资产。该套件按严重性对资产进行分组，这有助于明确潜在影响，助力战略规划和减轻风险。
制定面向未来的战略

利用 IBM Environmental Intelligence Suite 提供的先进功能，做好应对未来风险的准备。使用报告和地理信息系统功能，实现战略弹性和合规性管理，帮助您提前预防这些风险。

相关功能

定制气候变化适应解决方案

建模框架和应用程序构建器使您能够定制适合业务需求的气候适应解决方案。

 API 和开发者解决方案

功能强大的 API 基于云构建，符合行业标准，可提供准确、精确的超本地天气数据和图像。

 地理空间 AI

利用人工智能和高分辨率卫星图像检测并减轻气候变化对贵企业的影响

监控服务

天气决策技术内置先进的分析功能，可帮助您更有效地预测天气将如何以及何时影响您的业务。
采取后续步骤

有兴趣进一步了解 Environmental Intelligence Suite 如何帮助您预测极端天气事件并缓解其影响？通过免费试用深入了解相关功能，或预约量身打造的 Environmental Intelligence Suite 演示。

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