IBM Environmental Intelligence Suite 利用数据和 AI 进行风险管理和决策，通过“气候风险洞察”提供切实可行的分析。
气候风险给企业资产和监管合规带来了重大威胁。IBM Environmental Intelligence Suite 通过提供精准的气候风险分析，帮助企业应对这些挑战。该套件有助于识别和减轻可能发生的灾害，同时支持连续性和安全性。
该套件使用 AI 和大数据，对气候风险进行深入洞察分析，其功能包括灾害分析、地理风险趋势和情景建模。这些功能可帮助企业保护资产并满足监管要求，从而提高可持续性，增强灾备能力。
IBM 的气候分析数据如何帮助企业运用未来的灾害风险数据，提高决策能力。
利用最大风险价值 (MVaR) 进行场景分析，最大限度保护资产。使用 IBM Environmental Intelligence Suite AI 评估各种时间线和灾害风险下的脆弱性，对未来气候影响进行洞察分析并保护资产。
通过对 10 种不同灾害进行详细分析，获得战略洞察。该套件的分析功能可实现精准的风险管理和优先级排序，从而增强决策和运营安全性。
利用 IBM Environmental Intelligence Suite 做出明智的投资决策。使用区域风险数据，识别和应对特定区域的风险趋势和灾害流行程度，通过区域洞察分析来改进决策。
对风险进行分类，更有效地管理资产。该套件按严重性对资产进行分组，这有助于明确潜在影响，助力战略规划和减轻风险。
利用 IBM Environmental Intelligence Suite 提供的先进功能，做好应对未来风险的准备。使用报告和地理信息系统功能，实现战略弹性和合规性管理，帮助您提前预防这些风险。