IBM Environmental Intelligence Suite 利用数据和 AI 进行风险管理和决策，通过“气候风险洞察”提供切实可行的分析。

气候风险给企业资产和监管合规带来了重大威胁。IBM Environmental Intelligence Suite 通过提供精准的气候风险分析，帮助企业应对这些挑战。该套件有助于识别和减轻可能发生的灾害，同时支持连续性和安全性。



该套件使用 AI 和大数据，对气候风险进行深入洞察分析，其功能包括灾害分析、地理风险趋势和情景建模。这些功能可帮助企业保护资产并满足监管要求，从而提高可持续性，增强灾备能力。