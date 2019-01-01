基础设施项目非常复杂，通常包含许多活动部件，并由多个参与者团队分多个阶段完成，不仅需要大量资金，还需投入大量人力资本。此外，这类项目通常还会影响当地社区甚至其他地方居民的生活和安全。

为应对如此巨大的风险，复杂的公共部门项目需要贯穿产品生命周期的完整的端到端工程方法。IBM Engineering Lifecycle Management 提供的功能不止如此。利用强大而灵活的软件环境，您可以简化每个环节的操作——从需求到测试再到部署。