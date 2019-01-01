基础设施项目非常复杂，通常包含许多活动部件，并由多个参与者团队分多个阶段完成，不仅需要大量资金，还需投入大量人力资本。此外，这类项目通常还会影响当地社区甚至其他地方居民的生活和安全。
为应对如此巨大的风险，复杂的公共部门项目需要贯穿产品生命周期的完整的端到端工程方法。IBM Engineering Lifecycle Management 提供的功能不止如此。利用强大而灵活的软件环境，您可以简化每个环节的操作——从需求到测试再到部署。
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改进规划。确定、分析和管理整个项目的需求。实施良好的需求管理实践。与扩展团队的所有成员共享需求。
做出更好的决策。了解需求变更对成本和完工数据的影响。确保所有利益相关方知晓相关变更及其影响。
提升生产力。通过灵活的流程方法编写建立最佳实践，在开发过程中实现可衡量的改进。创建/发布自定义流程描述。
优化团队合作。加强所有利益相关方、供应商和承包商之间的沟通和协作。采用自定义报告和仪表板，确保人人都能获取最新信息。
提高安全性。为所有部门和职能提供一致的框架。管理需求变更对整个组织的影响。制定测试的成功标准。
提升质量。明确传达可交付成果要求和认证标准。实现流程自动化，验证这些可交付成果是否按要求完成。