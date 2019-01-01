主页 业务自动化 ELM IBM Engineering Lifecycle Management：公共基础设施
系统工程的数字化转型为公共基础设施行业带来竞争优势
探索敏捷性为何如此重要 预约实时演示
市中心的建筑景观
概述

基础设施项目非常复杂，通常包含许多活动部件，并由多个参与者团队分多个阶段完成，不仅需要大量资金，还需投入大量人力资本。此外，这类项目通常还会影响当地社区甚至其他地方居民的生活和安全。

为应对如此巨大的风险，复杂的公共部门项目需要贯穿产品生命周期的完整的端到端工程方法。IBM Engineering Lifecycle Management 提供的功能不止如此。利用强大而灵活的软件环境，您可以简化每个环节的操作——从需求到测试再到部署。
优化整个项目生命周期的安全和质量

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优势
需求管理

改进规划。确定、分析和管理整个项目的需求。实施良好的需求管理实践。与扩展团队的所有成员共享需求。

 变更管理

做出更好的决策。了解需求变更对成本和完工数据的影响。确保所有利益相关方知晓相关变更及其影响。

 流程管理

提升生产力。通过灵活的流程方法编写建立最佳实践，在开发过程中实现可衡量的改进。创建/发布自定义流程描述。

 可扩展的协作

优化团队合作。加强所有利益相关方、供应商和承包商之间的沟通和协作。采用自定义报告和仪表板，确保人人都能获取最新信息。

 风险与安全保障

提高安全性。为所有部门和职能提供一致的框架。管理需求变更对整个组织的影响。制定测试的成功标准。

 认证和检验

提升质量。明确传达可交付成果要求和认证标准。实现流程自动化，验证这些可交付成果是否按要求完成。
成功管理日益分化的需求 对于大型公共基础设施项目，地方当局通常希望为纳税人创造最大价值，承包商希望在宽松的监督下获得丰厚利润，而管理机构则希望在预算内交付高质量成果。这些公共工程项目通常规模较大且复杂性高，因此在整个项目生命周期内需要实现需求的可追溯性。从 RFP 到完工的整个周期内，采用端到端需求捕获和管理系统可以提供单一的透明视图，帮助了解项目期间的所有变更有何影响，从而使管理层能够快速做出明智决策。
AI 驱动的需求管理 正确捕获和管理需求是工程项目成功的关键。IBM 不仅提供领先的需求管理解决方案，还可利用 Watson AI 的强大功能帮您实时检查需求输入。 了解 AI 如何驱动要求
管理您的基础设施项目 成功的公共基础设施项目需要有效管理多个承包商和供应商的复杂需求。从制定需求建议书起，随着项目的推进，管理需求和需求变更对于每个环节都至关重要。了解需求变更的风险、成本和时间影响，并将需求与工作状态和检验关联起来，可确保各项需求均得到满足，从而帮助项目团队成功交付项目。
后续步骤

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