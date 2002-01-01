今天的软件和系统工程团队面临巨大压力，既要开发安全第一的医疗技术产品，又要以空前的速度将其推向市场。以最佳方式开发复杂的医疗器械需要整个产品工程生命周期的端到端可见性。IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 为此提供理想的管理环境，助力企业在兼具安全性与竞争力的产品开发环境中繁荣发展。