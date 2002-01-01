今天的软件和系统工程团队面临巨大压力，既要开发安全第一的医疗技术产品，又要以空前的速度将其推向市场。以最佳方式开发复杂的医疗器械需要整个产品工程生命周期的端到端可见性。IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 为此提供理想的管理环境，助力企业在兼具安全性与竞争力的产品开发环境中繁荣发展。
深入了解产品组合和软件开发流程
战略性重复利用变体，缩短上市时间。在流程早期对系统和软件进行建模，减少流程后期的高成本返工。团队之间共享数据。
简化对行业标准 ISO 13485、ISO 14971 和 IEC 62304；FDA（21 CFR 第 11 部分、21 CFR 820）和 MDR 法规的合规工作。通过可自定义的报告功能，管理开发活动。
增强整个开发过程的透明度和可追溯性。管理需求层次结构，加深理解变更如何级联并影响正在开发的整个系统。
大规模采用敏捷性（例如使用 SAFe 或企业自有流程），提高开发团队的生产力。使用仪表板查看当前工作状态、责任人和跟踪要求。
促进团队协作、管理代码、开展站会、计划冲刺、跟踪工作，以减少返工。获得基本的软件版本控制、工作区管理和并行开发支持。