为了开发下一代航空航天和国防系统和产品，领先的公司正在使用 IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 解决方案。利用 DO-178C 和 ARP 4754A/4761 等行业标准加速流程准备，利用从需求到交付的完整可跟踪性加快开发速度，并通过及早发现问题以减少缺陷来显著提高质量。
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启用跨学科的数字线程来简化变更分析流程并标准化合规性。利用从需求到测试的完全透明度和可跟踪性。
支持工程数据配置，以便跨项目复用，从而实现高效的并行开发和变体管理。在计划中收获创新，以便跨产品线中复用。
通过数字评审和需求驱动的测试规划、构建和执行来协调跨学科评估。持续跟踪并提供跨利益相关者的质量指标。
使用集成仿真和原型模型来验证系统要求。提高生产力和协作，缩短上市时间并提高质量。
将法规、合规性、报告和审计集成到开发过程中，以满足设计计划和安全关键要求，支持 ARP 4754/4761、DO-178C/DO-331 等标准。
获得对敏捷原则的整合支持，并更深入地了解整个产品生命周期的数据，从而改进需求、协作、可见性以及开发的速度和质量。
IBM ELM 解决方案通过跨整个开发生命周期的整体管理模型支持敏捷数字工程。了解如何：
ELM 是理想的管理解决方案，可帮助您的工程团队以最佳方式驾驭由软件密集型功能驱动的日益复杂的产品设计。当参与具有国家重要性的项目时，您将面临比以往更多的监督和监管。IBM ELM 提供了一个环境，使管理合规性成为开发过程的自然副产品。