IBM ELM 解决方案通过跨整个开发生命周期的整体管理模型支持敏捷数字工程。了解如何：

为开发团队提供对工程数据和流程的全面了解和可跟踪性

促进整个大型开发组织的合作与交流

确保在了解所有数据和权衡取舍的情况下做出开发决策

通过标准、可定制的报告和仪表板提供对开发数据和状态的即时访问

为工程团队实现全面的变更管理和复用，以优化系统和系统的系统开发流程

ELM 是理想的管理解决方案，可帮助您的工程团队以最佳方式驾驭由软件密集型功能驱动的日益复杂的产品设计。当参与具有国家重要性的项目时，您将面临比以往更多的监督和监管。IBM ELM 提供了一个环境，使管理合规性成为开发过程的自然副产品。