主页 业务自动化 ELM IBM Engineering Lifecycle Management：航空航天和国防
系统工程的数字化转型为航空航天和国防行业带来竞争优势
查看产品导览
Air National Guard Air Force Reserve Test Center 的三架 F-16 在测试任务之前停在 Davis-Monthan Air Force Base 的护岸上
概述

为了开发下一代航空航天和国防系统和产品，领先的公司正在使用 IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 解决方案。利用 DO-178C 和 ARP 4754A/4761 等行业标准加速流程准备，利用从需求到交付的完整可跟踪性加快开发速度，并通过及早发现问题以减少缺陷来显著提高质量。
了解面向全球团队的集成解决方案，优化硬件和软件开发

阅读 IDC 报告。
优势
通过数字工程改进决策

启用跨学科的数字线程来简化变更分析流程并标准化合规性。利用从需求到测试的完全透明度和可跟踪性。

 通过设计复用缩短开发时间

支持工程数据配置，以便跨项目复用，从而实现高效的并行开发和变体管理。在计划中收获创新，以便跨产品线中复用。

 通过集成检验和认证提高质量

通过数字评审和需求驱动的测试规划、构建和执行来协调跨学科评估。持续跟踪并提供跨利益相关者的质量指标。

 通过基于模型的系统工程来改进设计

使用集成仿真和原型模型来验证系统要求。提高生产力和协作，缩短上市时间并提高质量。

 通过简化合规性来改进流程

将法规、合规性、报告和审计集成到开发过程中，以满足设计计划和安全关键要求，支持 ARP 4754/4761、DO-178C/DO-331 等标准。

 通过敏捷转型提高效率

获得对敏捷原则的整合支持，并更深入地了解整个产品生命周期的数据，从而改进需求、协作、可见性以及开发的速度和质量。
DO-178C 合规性 航空软件开发的设计指南。 了解更多信息
管理日益复杂的产品开发

IBM ELM 解决方案通过跨整个开发生命周期的整体管理模型支持敏捷数字工程。了解如何：

  • 为开发团队提供对工程数据和流程的全面了解和可跟踪性
  • 促进整个大型开发组织的合作与交流
  • 确保在了解所有数据和权衡取舍的情况下做出开发决策
  • 通过标准、可定制的报告和仪表板提供对开发数据和状态的即时访问
  • 为工程团队实现全面的变更管理和复用，以优化系统和系统的系统开发流程

ELM 是理想的管理解决方案，可帮助您的工程团队以最佳方式驾驭由软件密集型功能驱动的日益复杂的产品设计。当参与具有国家重要性的项目时，您将面临比以往更多的监督和监管。IBM ELM 提供了一个环境，使管理合规性成为开发过程的自然副产品。
IBM 引领数字化转型之路 借助领先的数字系统工程集成基础，改善您的系统和软件开发生命周期。IBM ELM 不仅可以帮助您了解开发流程、鼓励工程工件的一致性并支持智能决策，而且完全支持生命周期协作开放服务 (OSLC) 规范，从而更轻松地将 IBM ELM 与第三方集成工具。与 SAFe 相结合，IBM ELM 支持精益、敏捷的生命周期模型，这些模型会收集相关的概念以推动更有效的工程和面向客户的实践。
后续步骤

开始使用产品导览或者预约 IBM 专家咨询，以了解您的组织如何利用 Engineering Lifecycle Management 扩展规模、提高数据透明度以及实现合规性和自动化。

 查看产品导览