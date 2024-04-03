使用简单的拖放操作，将用户定义数量的电子邮件从 HCL Notes 直接添加或移动到 IBM® ECM 存储库，以及将附件直接复制到存储库。这样，就可以减少 Notes 数据库大小，并轻松与多人共享相关的信息。
查看该解决方案简介，了解 IBM® ECM Sidebar for Notes 如何简化与 IBM ECM 的交互。
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使用 IBM Content Navigator 从 HCL Notes 直接访问 ECM 存储库。客户以固定价格获得具有定义的功能的稳定且成熟的工具。
简化从 HCL Notes 电子邮件客户端与 IBM ECM 存储库的交互，并提高您的工作效率。
允许将电子邮件和附件添加到 IBM ECM 存储库中。支持浏览、搜索和收藏夹功能。
支持 IBM® ECM 存储库 IBM FileNet Content Manager。
简化 IBM ECM 存储库和 HCL Notes 电子邮件客户端之间的交互，从而提高用户效率和生产率。
可以从 HCL Notes 直接访问 IBM ECM 存储库。
使用 IBM ECM 后端的集中存储，因此，可以删除 HCL Notes 文件中的电子邮件，从而降低存储要求。可以通过内容链接发送较大的附件，从而减少电子邮件大小。