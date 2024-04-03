IBM FileNet Content Manager

IBM FileNet® Content Manager 是一个灵活且功能齐全的内容管理解决方案。它有助于在任何云上创建业务应用程序以管理企业内容，自动从非结构化内容中提取洞察信息并消除内容孤岛。FileNet Content Manager 提供了相应的功能、部署灵活性和性能，帮助任何企业高效地管理来自任何来源的内容。