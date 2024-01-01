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详细了解该解决方案的功能、支持的云帐户以及数据安全状况管理 (DSPM) 如何帮助实现数据分类和云数据安全性。

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常见问题解答

Guardium DSPM 支持哪些云供应商？

Guardium DSPM 支持所有主要云供应商，例如 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform (GCP) 和 Microsoft Azure。
Guardium DSPM Analyzer 组件会部署在客户自己的云帐户中，并具备相应的权限和配置。

 Guardium DSPM 能否在本地运行或作为软件部署来运行？

不能，Guardium DSPM 只能在 SaaS 模型中运行。

 我是否需要任何其他 Guardium 产品才能使用 Guardium DSPM？

不，您无需任何其他 Guardium 产品即可使用 Guardium DSPM 工具。

 Guardium DSPM 能否解决法规一致性问题？

尽管 Guardium DSPM 工具并不侧重 GDPR、HIPAA、CCPA 等具体规定，但它的确提供了若干功能来帮助组织识别可能影响数据隐私的潜在配置错误。这些功能有助于保持与相关法规的合规性。
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