详细了解该解决方案的功能、支持的云帐户以及数据安全状况管理 (DSPM) 如何帮助实现数据分类和云数据安全性。
阅读分析师对新兴 DSPM 市场的评估，以及该市场如何有利于风险管理。
了解安装和维护 IBM Guardium DSPM 的对应系统要求。
通过智能监控和控制阻止影子数据泄漏。
借助 DSPM 来了解敏感数据、映射数据流并发现漏洞。
了解数据安全平台市场概况。
了解如何在混合多云世界中确保数据合规性。
担心云数据泄露？仅靠加密并不足够。了解 DSPM，它是实现真正云数据安全的关键所在。
云泄露不但代价高昂且十分多发，尤其是在多云环境下。了解云原生数据保护如何保障您的数据安全并促进创新。
发现专家提示、行业趋势和实用策略，以最大限度地提高您的数据安全状况。
了解通过合规措施来提升数据驻留的有效策略。
探索行业最佳实践，以控制您的数据并保护其免遭泄露事件和合规罚款。
Guardium 可简化云数据安全。了解如何获得 DSPM 而非 CSPM 边缘。
监控数据活动，对于存储在任何位置的数据，均可加快合规审计和报告速度。
依靠以零信任策略为基础，针对敏感数据和受管制数据而部署的发现和分类功能，无论数据存储于何处（结构化或非结构化数据、静止或运动状态），
加密文件、数据库和应用程序，满足数据安全和隐私法规要求，并控制云端数据的加密密钥
提供安全可靠的集中式密钥管理，并降低成本和提高运营效率。
通过扫描数据来检测漏洞、威胁和安全薄弱环节，从而保护这些数据。
了解有关 Guardium 产品系列的更多信息
Guardium DSPM 支持所有主要云供应商，例如 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform (GCP) 和 Microsoft Azure。
Guardium DSPM Analyzer 组件会部署在客户自己的云帐户中，并具备相应的权限和配置。
不能，Guardium DSPM 只能在 SaaS 模型中运行。
不，您无需任何其他 Guardium 产品即可使用 Guardium DSPM 工具。
尽管 Guardium DSPM 工具并不侧重 GDPR、HIPAA、CCPA 等具体规定，但它的确提供了若干功能来帮助组织识别可能影响数据隐私的潜在配置错误。这些功能有助于保持与相关法规的合规性。