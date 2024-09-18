企业数据可以四处传播，但不必面临云数据风险和违规行为。借助我们针对云工作负载（AWS、Azure、GCP）和 SaaS 应用程序（SharePoint、OneDrive、Slack、Google Drive、Jira、Confluence 等）的统一数据安全性，控制云中的企业数据安全。Guardium DSPM 是您的一站式解决方案，可：

发现影子数据

分析数据流

揭示数据漏洞

自动执行数据映射和分类（包括 PII 识别）



发现并帮助修复基础数据存储中的漏洞

借助 DSPM 解决方案的持续监控功能，有助于组织避免因使用云的规模和复杂性而经常出现的安全和合规问题，同时缩小攻击面并消除安全盲点。该无代理的即插即用型解决方案可在几分钟内与云数据存储和 SaaS 应用程序连接，为安全专业人员提供即时价值，并支持他们回答包括数据隐私担忧在内的云数据关键问题。

借助 IBM Guardium DSPM，您可以提升数据安全状况管理 (DSPM) 战略，并充满自信地保护多云数据。