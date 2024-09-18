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IBM Guardium DSPM（数据安全状况管理）

探索影子数据，分析数据流，并揭示云端和 SaaS 应用程序中的漏洞，以降低潜在的数据安全风险

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利用混合云打造弹性业务的战略

与 IBM 网络安全专家共同了解如何通过构建和维护网络弹性来保护混合云中的敏感数据，从而开启您的企业弹性之旅。

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在云中控制您的数据安全

企业数据可以四处传播，但不必面临云数据风险和违规行为。借助我们针对云工作负载（AWS、Azure、GCP）和 SaaS 应用程序（SharePoint、OneDrive、Slack、Google Drive、Jira、Confluence 等）的统一数据安全性，控制云中的企业数据安全。Guardium DSPM 是您的一站式解决方案，可：

  • 发现影子数据
  • 分析数据流
  • 揭示数据漏洞
  • 自动执行数据映射和分类（包括 PII 识别）
  • 发现并帮助修复基础数据存储中的漏洞

借助 DSPM 解决方案的持续监控功能，有助于组织避免因使用云的规模和复杂性而经常出现的安全和合规问题，同时缩小攻击面并消除安全盲点。该无代理的即插即用型解决方案可在几分钟内与云数据存储和 SaaS 应用程序连接，为安全专业人员提供即时价值，并支持他们回答包括数据隐私担忧在内的云数据关键问题。

借助 IBM Guardium DSPM，您可以提升数据安全状况管理 (DSPM) 战略，并充满自信地保护多云数据。

 阅读 DSPM 简介
DSPM 与 CSPM

通过实际示例了解 DSPM 与 CSPM 之间的主要区别。
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不良的数据安全状况代价高昂 数据安全方面的意外漏洞可能会导致代价高昂的财务后果。IBM 年度“数据泄露成本”报告提供有助于防止代价高昂的错误的分步式建议。 获取 2024 年《数据泄露成本报告》 4.88

一次数据泄露事件的平均成本为 488 万美元。

 1/3

泄露事件涉及影子数据。

 40%

的数据泄露涉及跨多个环境存储的数据。
优势 监控数据流

高效、准确地监督国家或地区之间的数据流，以帮助确保需要区域数据保留的监管合规。确定相关供应商及其责任方，以停止此类数据流并保持持续的数据合规性。

 防止数据泄漏

保护组织的数据并确定优先级，防止数据落入坏人之手。当敏感信息在不同云环境和各种 SaaS 应用程序之间移动时，请密切关注敏感信息的移动情况。

 数据隐私合规性

使用自动合规性检查、高级数据发现和强大的访问控制来有效应对不断发展的数据隐私法规。主动遵守 GDPR、CCPA 和 HIPAA 等法规，从而降低违规风险。

 删除公开的数据

加强访问控制和权限，确保您的数据只与目标接收者安全共享，且未经授权的人无法访问。通过删除云供应商（AWS、GCP 和 Azure）或在您的 SaaS 应用程序（Google Drive、OneDrive、Slack、Salesforce 等）中可能暴露的所有敏感数据资产，来降低数据安全风险。

 减少向第三方公开数据

全面了解可以访问您组织的云工作负载的第三方供应商。快速确定哪些供应商有权访问敏感数据，以及他们是否拥有管理此类信息所需的安全控制和认证。增强访问控制，并评估维护或排除其数据访问是否合适，这有助于简化与外部供应商相关的风险评估。

 

 简化审计和报告

合规审计可能非常耗时，而通过自动数据收集和报告则可简化该流程。此举可确保您的组织符合合规政策和流程，从而提高审计准备工作的效率。

用例

删除云端公开的敏感数据 保护您的敏感数据不在庞大的云端和 SaaS 环境中对公众暴露。发现引擎不仅会检测已知的数据存储，还会显示隐藏在影子数据中的数据，其中包括旧的和孤立的存储库。通过将潜在的攻击路径映射到这些敏感信息，您可以获得持续的可视性以及用于全面降低风险的工具。如此一来，便可降低成本高昂的数据泄露事件的可能性，并保护您的品牌声誉。
保护生产数据免遭勒索软件侵害 在多云与 SaaS 环境中，保护您的生产数据免遭勒索软件攻击。持续识别缺乏加密和强大备份流程的易受攻击的数据存储。我们的勒索软件漏洞检测引擎由先进的数据流图和访问情报提供支持，可根据情境对敏感数据进行优先排序，从而确保数据保护工作得到重点关注。
执行针对云数据的第三方风险评估 对于希望治理数据并确保其安全性和合规性的 GRC，供应商评估是一项关键任务，但通过手动操作来执行此流程可能极为复杂且耗时。DSPM 可为用户提供针对以下对象的清晰视图：可访问敏感数据的所有第三方供应商，以及云端和 SaaS 环境中过于宽松的各个角色。为 GRC 和安全团队提供有关供应商数据访问级别的报告和可操作洞察，从而确保合规性并保护敏感信息。
使用身份情报加强数据访问控制 了解在多云和 SaaS 环境中访问敏感数据的各个身份（例如，员工或服务）是一个手动流程，它需花费相应的时间和精力，且无法进行扩展。Guardium DSPM 可通过自动执行数据发现和分类、映射身份及其数据流以及在整个生态系统中提供有关“身份到数据访问”的持续情报来加快和简化这一流程。
检测并解决在云端和 SaaS 中暴露的机密 由于组织难以手动发现暴露的机密并加以补救，从而存在数据泄露和违反合规性的风险。Guardium DSPM 可自动持续扫描云端和 SaaS 环境以对机密进行识别和分类，从而通过了解对敏感数据造成的影响来充实风险评估。
检测并解决从生产环境到开发环境的数据泄漏 我们自主的数据沿袭引擎可追踪并识别导致数据泄露的未经授权操作或异常操作。它可检测从高到低环境之间以及云供应商、云帐户和 SaaS 环境之间的数据泄露问题。如此一来，您便可全面了解数据环境，及早检测到潜在泄漏问题并主动保护敏感信息。
尝试我们的 30 天免费试用体验

优点：

  • 只需几分钟即可开始执行快速、简单且具备云原生特性的部署。
  • 自动发现所有云环境和 SaaS 应用程序中的敏感数据，包括影子数据。
  • 对个人、可识别、财务、发展敏感信息进行分类，并维护您的数据主权。您的数据会保留在个人的帐户和区域中。
  • 改善敏感数据的安全性和合规性态势，并遵守安全最佳实践和合规性法规，例如 GDPR、CCPA、HIPPA 和 PCI。
  • 持续识别内外部用户和身份对敏感数据的潜在与实际访问。
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