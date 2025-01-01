IBM Cloud® 和 Amazon Web Services (AWS) 可提供完全托管的云数据库，用于实现云中现有应用程序的现代化，或构建新的云原生应用。
只需点击几次，即可在 AWS 上设置、运行和扩展完全托管式 Db2 数据库。享受即用即付定价模式，包括为现有 Db2 客户提供自带许可的选项。
主要功能包括：
• 点击按键即可扩展。
• 自动化备份、快照和故障转移。
• 与 AWS 服务原生整合。
IBM® Db2 Warehouse 是一款完全托管式弹性云数据仓库，专为高性能分析和人工智能 (AI) 而构建。
选择 AWS 选项，然后选择初始配置，输入促销代码 DB2W1K 即可获得 1,000 美元的免费积分用于该服务。
套餐详细内容包括：
• 多分区 (MPP) 实例。
• 使用 Cloud Object Storage 上的 Db2 表无限扩展存储。
• 可将计算规模扩展至 5760 个 vCPU。
软件版本 Db2 12.1
无任何费用。无需信用卡或广告软件。下载您可使用任意长时间的单个功能齐全版本的 Db2 Community 许可证。
套餐详细内容包括：
• 16 GB 内存
• 4 核
通过我们的 Db2 抢险体验计划，率先独家了解数据管理的未来面貌。立即加入以抢先体验各项尖端功能，并利用您的宝贵反馈来构建 Db2 的未来。
现有客户可通过 IBM Passport Advantage 获取激活密钥，从而将 Community Edition 升级到 Standard Edition 或 Advanced Edition
IBM Db2 中，当前可用的试用版包括 Db2 Community Edition（本地部署）、Db2 Community Edition for Docker、Db2 SaaS on Cloud 和 Db2 Warehouse SaaS on Coud (Db2whc)。
是的，用户可以免费使用 Db2 试用版。
任何想要学习或尝试使用 Db2 进行概念验证 (PoC) 的人员均可以使用 Db2 试用版产品。
Db2 Community Edition（以前称为 Db2 Express-C Edition、Developer Community Edition）可从 IBM Db2 下载中心下载。
有关详细信息，请参阅文档。
Linux（CentOS、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Ubuntu）、Windows 和 AIX。有关特定操作系统级别的详细信息，请参阅 Db2 11.5 系统要求。Db2 Community Edition 与 Advanced Edition 和 Standard Edition 的要求相同。
是的，Db2 Community Edition 可以部署在 Red Hat OpenShift 上。
Db2 Community Edition 许可证永不过期。db2dec.lic 将在 Db2 产品安装期间自动应用，且永不过期。有关详细信息，请参阅此文档。
db2dec.lic 是 Db2 Community Edition 的默认许可证，它有 4 个虚拟处理器核心和 16 GB 实例内存的限制。请注意，此许可证并非试用版。不过，我们也会提供 db2trial.lic，尽管有 90 天的时间限制，但内核或内存不受限制。90 天后，用户将收到警告信息，并应切换到社区许可证，以继续使用产品。
您可以简单使用激活密钥轻松地将 Db2 Community Edition 升级到付费版本。点击此处，查看详细信息。
是的，Db2 Community Edition 是一个功能齐全的产品，其中包括特定版本内提供的所有收费功能。有关详细信息，请参阅此文档。
Db2 Community Edition 仅限于最多 4 个虚拟处理器核心和 16 GB 实例内存。这些限制适用于每个物理或虚拟服务器，除非服务器部署在 IBM pureScale 或 DPF 集群中。在这些实例中，相关限制适用于整个集群。
有关详细信息，请参阅 Db2 11.5 系统要求。
访问此链接获取最新版本的 Db2 Community Edition。
Db2 Community Edition 映像在主要发布里程碑时免费刷新和更新。
不可以，Db2 Community Edition 是免费产品，仅适用于非生产环境。
您可在此处获取安装说明。
请参阅 Db2 11.5 产品文档。
您可直接在 Linux 或 Windows 操作系统上安装 Db2 Community Edition。此外，IBM 还为 Linux、Windows 和 Apple Mac 系统提供 Docker 运行时解决方案。您可在此处下载相关说明。
Db2 Community Edition for Docker 支持 Windows、Mac 和 Linux 发行版。有关详细信息，请参阅文档。
关于 Db2 Community Docker Edition 的安装步骤，请参阅文档。
不可以。Db2 Community Edition for Docker 旨在帮助您熟悉如何在容器化环境中使用 Db2。它仅用于非生产用途，不提供任何支持。此产品也不支持升级 Community Edition 许可证。
我们提供两款免费试用产品：Db2 SaaS on Cloud 和 Db2 Warehouse SaaS on Cloud (Db2whc)。
IBM Db2 on Cloud 是完全托管式 SaaS 数据库解决方案，易于部署且支持按需扩展，适用于事务型 (OLTP) 工作负载。
IBM Db2 Warehouse on Cloud 是一种完全托管式弹性云数据仓库，专为高性能分析和 AI 而构建。本产品在 IBM Cloud 和 AWS 上提供。
请访问试用 IBM Db2 Warehouse on Cloud 页面进行下载。
通过免费试用，您将获得 1,000 美元用于测试 Db2 Warehouse on Cloud 实例。您可以试用我们的所有核心功能，包括存储和计算的弹性扩展、数据库内机器学习和高级工作负载管理。
我们有一个强大的在线社区，您可在其中发布问题并向同行学习。您可通过 IBM Db2 社区站点或社交媒体上的同行获取社区支持。