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体验 DataStage

了解 DataStage for IBM Cloud Pak for Data 如何实现弹性扩展，自动分配工作负载。
网络研讨会 - 10 月 5 日星期四

欢迎参加我们的网络研讨会，了解如何利用 DataStage 和 watsonx.data 为实施 AI 构建可信的数据基础

文档和教程 利用 DataStage 执行高级 ETL 操作

了解如何对存储在 IBM Netezza® Performance Server 中的数据执行 ETL 操作。

 在 IBM DataStage SaaS 中使用 DB2 原生连接

了解如何在 DataStage 中作为一项服务使用 IBM Db2 原生连接。

 创建并行作业

了解涉及创建并行作业的任务。
文档 DataStage on Cloud Pak for Data as a Service IBM DataStage® for IBM Cloud Pak for Data（本地部署或任何云端） 本地部署 IBM DataStage
优势相关资源 IBM DataStage 的性能优势

阅读了解如何利用 DataStage for IBM Cloud Pak for Data 将工作负载均衡执行速度提高 30%。

 部署自动化数据集成

深入了解将容器用于数据集成工具的优势，以及部署 DataStage for IBM Cloud Pak for Data 所获得的优势。

 实现数据集成现代化的 5 大原因

查看应当利用 IBM Cloud Pak for Data 实现数据集成现代化的 5 大原因。

 数据集成：AI 战略中至关重要的配方

了解数据集成为何对于 AI 战略至关重要。
演示 IBM DataStage Flow Designer

了解该产品如何处理现有 DataStage 作业，以及如何管理和创建新作业。

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 同步数据存储库

了解如何实时更新基于云的数据存储库和数据湖。

 卸载企业数据仓库 (EDW)

了解如何将企业数据仓库 (EDW) 卸载至数据湖。

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其他资源 DataOps 交互式指南

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 EDW 说明

了解 DataStage 如何通过将某些数据和 ETL 处理卸载至 Hadoop 集群来降低 EDW 成本。

 有关 DataStage on IBM Cloud Pak for Data 现代化的常见问题解答

查看有关 DataStage on IBM Cloud Pak for Data 现代化的常见问题解答。
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