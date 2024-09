文档和教程

教程 利用 DataStage 执行高级 ETL 操作 了解如何对存储在 IBM Netezza® Performance Server 中的数据执行 ETL 操作。 教程 在 IBM DataStage SaaS 中使用 DB2 原生连接 了解如何在 DataStage 中作为一项服务使用 IBM Db2 原生连接。 文档 创建并行作业 了解涉及创建并行作业的任务。