为了实现持续的 Snowflake 可观察性和监控，IBM® Databand 采用了无缝 Snowflake 集成功能。
如果不了解 Snowflake 环境中出现瓶颈或异常的位置和原因，数据工程师就很难阻止他人使用不良数据。
IBM Databand 在企业 Snowflake 仓库中提供持续的可观察性，以便数据团队使用 Snowflake 表检测与数据质量、及时性以及数据量相关的数据事件，并快速解决这些问题。
使用自定义和半自定义查询检测列中的问题。
检测意外异常，例如数据丢失或数据量峰值。
确保 Snowflake 在预期的数据 SLA 内进行更新，并提供最新数据。
Databand 目前支持监控 Snowflake 数据仓库中的静态数据事件。此过程包括：
1. 创建服务帐户，以便为 Databand 提供必要的权限
2. 在 Databand 中创建新的 Snowflake 监控，并提供您的连接详细信息
使用 Snowflake 进行身份验证后，您可以选择希望 Databand 监控的表。选择整个数据库、整个架构或单个表。若是监控整个数据库或架构，则将来添加到该数据库或架构的任何表都将自动添加到 Databand 内监控的表中。