Databand 目前支持监控 Snowflake 数据仓库中的静态数据事件。此过程包括：

1. 创建服务帐户，以便为 Databand 提供必要的权限

2. 在 Databand 中创建新的 Snowflake 监控，并提供您的连接详细信息

使用 Snowflake 进行身份验证后，您可以选择希望 Databand 监控的表。选择整个数据库、整个架构或单个表。若是监控整个数据库或架构，则将来添加到该数据库或架构的任何表都将自动添加到 Databand 内监控的表中。