DataStage 可观察性整合

DataStage 作为行业领先的数据整合工具，可帮助数据团队设计、开发和运行旨在移动和转换数据的任务。当出现数据问题时，业务繁忙的团队最不想做的事就是为了解决问题在系统之间来回切换。

DataStage 与 IBM Databand 的整合通过在执行 DataStage 任务期间提供持续的可观察性来解决此问题。强大的警报功能可帮助企业知晓何时出现工作中断，以及如何快速将其修复，以便安心确保交付高质量的数据。