DataStage 可观察性整合

为了实现持续的 IBM® DataStage 可观察性和监控，IBM® Databand 采用了无缝 DataStage 整合功能。
DataStage 作为行业领先的数据整合工具，可帮助数据团队设计、开发和运行旨在移动和转换数据的任务。当出现数据问题时，业务繁忙的团队最不想做的事就是为了解决问题在系统之间来回切换。
DataStage 与 IBM Databand 的整合通过在执行 DataStage 任务期间提供持续的可观察性来解决此问题。强大的警报功能可帮助企业知晓何时出现工作中断，以及如何快速将其修复，以便安心确保交付高质量的数据。
借助 Databand 可观察性整合，接收 DataStage 流中相关数据事件的实时警报。
Databand 可支持企业查看不同 DataStage 进程的历史趋势，以检测异常和事件。
Databand 的运行时事件沿袭可支持企业查看 DataStage 事件如何影响下游数据。
利用 Databand 跟踪 DataStage 任务的执行情况，可通过直接在 Databand 用户界面创建 syncer 来实现。创建之后，syncer 每隔几秒会扫描一次 DataStage 项目，并报告从已运行的任何任务中收集的元数据。收集元数据后，即可启用强大的警报功能，通知数据团队任务的运行状况以及输入和输出的质量。
Databand 的全套功能有助于简化和集中企业的 DataStage 可观察性。
借助 Databand 强大的警报功能，企业团队可在严重问题发生时立即收到通知。为运行和任务状态警报（例如正在运行、成功、失败）等事件生成警报，检测异常运行持续时间和架构更改（例如添加新列）以及输入和输出的记录计数（例如记录计数在 100,000 行的 20% 以内）。
Databand 可为企业的 DataStage CP4D 云或本地部署提供交钥匙整合。这就像创建 DataStage syncer 并与 DataStage 项目建立一对一关系那样简单。可使用 API 密钥或本地部署的 DataStage 安装凭证进行身份验证。
所有 DataStage 日志均可从集中式控制台查看，因此可以快速查看每个 DataStage 任务的状态和持续时间，从而节省调试时间。这包括 DataStage 运行和数据集，企业可以查明 DataStage 故障的根本原因并快速将其解决。